İkamet İstanbul kütük memleket: Sivas’ta yok bu kadar Sivaslı

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun nüfus verilerine göre İstanbul’da 15 milyon 56 bin 806 kişi ikamet ediyor. Ancak bunlardan sadece 2 milyon 152 bin 878’inin kütüğü İstanbul’a kayıtlı. Megakentte ikamet edip kütüğü başka illerde olan 12 milyon 904 bin kişinin dağılımına bakıldığında ise 754 bin kişiyle Sivaslıların ilk sırada olduğu görülüyor. Yani 650 bin 401 kişinin yaşadığı Sivas’ın nüfusundan daha fazla Sivaslı İstanbul’da ikamet ediyor.

Benzer durum Kastamonu’da da görülüyor. Kastamonu’nun nüfusu 388 bin 990’da kalırken, İstanbul’da 554 bin Kastamonulu yaşıyor. Ordu’nun nüfusu ise 775 bin 800 olurken, 515 bin Ordulu İstanbul’da ikamet halinde.

KARADENİZ AĞIRLIĞI

Bölgesel bazlı bakıldığında ise Karadeniz’in ağırlığı dikkat çekiyor. Giresunlu 482 bin 530, Tokatlı 478 bin 587, Samsunlu 415 bin 22, Trabzonlu 411 bin 65, Sinoplu 365 bin 925, Rizeli 304 bin 722 kişi megakentte yaşıyor. İstanbul’daki toplam Karadenizli sayısı 4 milyon 464 bini buluyor. Kütükleri Doğu ve Güneydoğu illerinde kayıtlı olup İstanbul’da yaşayanlara bakıldığında ise Erzurum 450 bin 286, Malatya 419 bin 224, Kars 306 bin 869, Erzincan 300 bin 404, Mardin 263 bin 995, Van 263 bin 921 ve Diyarbakır 236 bin 257 ile öne çıkıyor. Toplamda ise İstanbul’da Doğu ve Güneydoğu illerinden 4 milyon 623 bin 903 kişi yaşıyor.

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İŞTE MEGAKENTTEKİ İLK 10 ŞEHİR

SİVASLI: 754 BİN

KASTAMONULU: 554 BİN

ORDULU: 515 BİN

GİRESUNLU: 482 BİN

TOKATLI: 478 BİN

ERZURUMLU: 450 BİN

MALATYALI: 419 BİN

SAMSUNLU: 415 BİN

TRABZONLU: 411 BİN

SİNOPLU: 366 BİN

DEPREM KORKUSU VE GEÇİM SIKINTISINDAN 250 BİN KİŞİ KAÇTI

- 2023 yılında İstanbul’un nüfusu 252 bin 27 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924 kişi oldu. İstanbul’da yaşayanların oranı da yüzde 18.34’e geriledi. Bu azalışta 6 Şubat depremlerinin yarattığı deprem korkusu ile geçinme sıkıntısının büyük rol oynadığı belirtilirken; İstanbul’dan gidenlerin pandemide uzaktan çalışmayı öğrenen, İstanbul’un yoğunluğunda artık yaşamak istemeyen, olası bir depreme yakalanmak istemeyen beyaz yaka çalışanlar olduğu ifade ediliyor. Türkiye’de faaliyet gösteren dev şirketlerden bir CEO, Hürriyet’e, “Pandemiden sonra özellikle gençler başta olmak üzere beyaz yakalıların iş görüşmelerinde birinci koşulu uzaktan çalışma oluyor. Mevcut çalışanlarımız da yabancı göçü, trafik, ekonomik güçlükler nedeniyle her gün işe gelip gitmek istemediğini belirterek, İstanbul çevresindeki iller ile ya memleketlerinden ya da tatil yörelerinden çalışmak istediklerini söylüyor. Talebi kabul edilmeyen işten ayrılıyor, bu olanakları sunan bir başka şirkete geçmeyi tercih ediyor” yorumunu yaptı.