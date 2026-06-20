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İkamet belgesindeki detay YKS hayallerini yıktı

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#YKS#Sınav#Öğrenci
İkamet belgesindeki detay YKS hayallerini yıktı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2026 16:55

Antalya'nın Alanya ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 30 sınav merkezinde gerçekleştirildi. Toplam 16 bin 569 aday hayallerindeki üniversiteye girebilmek için ter dökerken, yabancı uyruklu öğrenci Amina Ozova ikamet izin belgesinin uzun dönem olmaması nedeniyle sınav binasına alınmayınca gözyaşı döktü.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YKS'nin ilk oturumu için binlerce öğrenci sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine akın etti. Kimlik ve belgelerin kontrolünün ardından adaylar salonlara alınırken, aileler de okul bahçeleri ve çevresinde heyecanlı bekleyişlerini sürdürdü. Alanya genelinde 30 sınav merkezinde yapılan sınavda toplam 16 bin 569 öğrenci gelecekleri için ter döktü. Öğrenciler içeride sınav heyecanı yaşarken, aileler de dışarıda dualarla çocuklarını bekledi.

İkamet belgesindeki detay YKS hayallerini yıktı
"4 YILDIR BU SINAV İÇİN ÇALIŞIYORUM"

Sınava girmek için ALKÜ Mühendislik Fakültesi'ne gelen Alanya Oba Nazmi Yılmaz Anadolu Lisesi öğrencilerinden Rusya uyruklu Amina Ozova, ikamet izin belgesinde "uzun dönem" yazmaması nedeniyle sınava alınmadığını belirterek, gözyaşı döktü. Ozova, "4 yıldır YKS sınavına çalışıyorum. Bugün sınava geldim, ancak beni sınava almadılar. Çünkü kimliğim kısa dönemmiş, uzun dönem kimlik istiyorlarmış. Bununla ilgili okulda hiçbir bilgilendirme yapılmadı. Bir senem boşuna gitti. Tıp fakültesine gitmek istiyorum ama sınava almıyorlar. Ne yapacağımı bilmiyorum. Kısa dönem kimlikle sınava girilemeyeceğini okuldan söylemediler" dedi.

İkamet belgesindeki detay YKS hayallerini yıktı

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Kızını sınava getiren 54 yaşındaki Gazi Akça ise, tüm adaylara başarılar dileyerek, "Biz bugün çocuklarımız için hayırlı bir yola çıktık. İnşallah onlar için de hayırlı olur. Bizler her zaman çocuklarımızın arkasındayız.

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Vatanına ve milletine hayırlı evlatlar olmaları için çaba gösteriyoruz. Sınava girecek tüm öğrencilere hayırlı başarılar ve hayırlı sınavlar diliyoruz" diye konuştu.

İkamet belgesindeki detay YKS hayallerini yıktı

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#YKS#Sınav#Öğrenci

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