II. Mehmet Operası’nda konuk sanatçı

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İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), yarın İtalyan opera dehası Gioachino Rossini’nin 28 yaşında bestelediği “II. Mehmet Operası”nın prömiyerini gerçekleştirecek. Eserin orkestrasını dünyaca ünlü İtalyan şef Alessandro De Marchi yönetirken, rejisörlüğünü de ünlü İtalyan sanatçı Renato Bonajuto üstleniyor. Eser, Fatih Sultan Mehmet’in Eğriboz kuşatması sırasında âşık olduğu Anna’nın hikâyesini konu ediniyor. Uzun bir süredir hazırlıkları devam eden büyük prodüksiyon II. Mehmet’in (Maometto II) en dikkat çeken öğelerinden birisi de Fatih Sultan Mehmet’in atı Çilli oldu. İDOB’un Başrejisörü Caner Akın, titiz çalışmalar sonucu bulduğu Çilli’nin hikâyesini Hürriyet’e şöyle anlattı:

GÖSTERİŞLİ VE KASLI OLMALI

“Fatih Sultan Mehmet gibi bir devri kapatıp, bir devri açmış bir padişahın kuşatmaya atla gelmesi gerekiyor. Yani sahnede bir at olması lazım. Çünkü ordusuyla geliyor, kalkıp orada yürüyerek meydana gelmemesi lazım. Dekor da o kadar şaşaalı ve büyük oldu ki uluslararası standartta bir prodüksiyon ortaya çıkıyor. Tabii atı bulmak için ciddi bir araştırmaya girdik; çünkü İstanbul’da hem bulmak zor hem de bulduğunuz bazı atlar sağlıklı olmuyor. Sultanın bindiği atın da gösterişli, kaslı ve iri olması lazım. İstanbul’daki bütün at çiftliklerini aradık. Sonunda Samandıra Kenanbey Çiftliği’nden bulduk. Deneme için provaya getirttik Çilli’yi. Hem sahneyi, hem insanları tanısın diye. Şimdi genel provalara gelecek. Ondan sonra temsillerde olacak.

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DEKOR VE KOSTÜMLE UYUMLU

Atın açık gri bir rengi var. Tam beyaz olmasını istemedim. Çünkü çok beyaz olduğu zaman da dekor ve kostümle alakasız duracak. Gösterişli de olması lazım. Daha açık gri tonlarında bir at ve biraz iri yapılı. Çilli çok uyumlu bir at. Biraz çekiniyordum açıkçası huzursuz olursa diye. Risk ama böylesine bir eser için o riski almaya değer.”