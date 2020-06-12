İhtiyar kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Arapça kökenli bir kelime olan ihtiyar sözcüğünün anlamı, 'yaşı ilerlemiş olan kişi' demektir.

İhtiyar Eş Anlamlısı

Farklı kaynaklara göre, ihtiyar kelimesinin 3 farklı anlamı bulunmaktadır. Yaşlanmış, kocamış olan kişilere verilen isim anlamına gelmekle beraber; baba, anne veya diğer aile büyüklerine de bu isim verilebilir. Yaş almış veya yaşı ilerlemiş olan kimse anlamında kullanılmaktadır. Ayrıca, ihtiyarın bir diğer anlamı da 'seçmen'dir.

İhtiyar kelimesinin yaşlı anlamı ile eş anlam taşıyan kelimeler şu şekildedir; yaşlı, kocamış, erkin. Bu kelimelerin hepsi, birbiri yerine kullanılabilir. İhtiyar kelimesi seçmen anlamı ile kullanılacaksa, eş anlamlısı, seçici olmalıdır. İhtiyar kelimesinin eş anlamlılarına örnek cümle olarak; ' Çevremizdeki yaşlı insanlara her türlü yardımda bulunmalıyız.' , ' Günümüz koşularında, kocamış insanlara iş bulmak gittikçe zorlaşıyor.'