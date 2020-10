İhtiyaç sahibi vatandaşların evleri dezenfekte ediliyor

Tuzla Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında maske, mesafe ve temizlik konusunda ilçede başlatılan seferberliğin kapsamının her geçen gün genişletildiğini duyurdu.Tuzla Belediyesi, koronavirüs salgınının en çok etkilediği 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının belediyeleri tarafından karşılandığına dikkat çekti. Bu kapsamda ilçe sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi ve bakıma muhtaç 65 yaş üstü vatandaşların evlerinin Tuzla Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından periyodik olarak temizlendiği belirtildi. Konuyla ilgili Tuzla Belediyesi, "Yapılan işlemlerde evin camları, mutfak, tuvalet, oturma ve yatak odaları titizlik ile temizlenerek dezenfekte ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında evlere maske ve eldiven giyerek giden ekipler, gittikleri evde bulunan vatandaşların sağlığını koruyarak temizlik işlemlerini tamamlıyor." bilgisini paylaştı.



AKFIRAT'TA YAŞLI BİR TEYZEMİZ HEP BİZİ BEKLİYOR

Evlerde temizlik uygulaması yapan ekibin üyesi olan Havva Erdoğan, "Evlere gidiyoruz. Yaşlılarımız ile sohbet ediyoruz. Biz de memnunuz. Onlar da memnunlar. Ne gerekiyorsa soruyoruz. Bir evin temizliği, evine göre 1,5-2 saat arası sürüyor. Tuzla'nın Akfırat Mahallesi'nde bir teyzemiz var. Hep bizi bekliyor. Diyor ki, Yolunuzu gözlüyorum. Ayın kaçında geleceksiniz diye soruyor. Erken gittiğimiz zaman çok mutlu oluyor" dedi. Belediye görevlilerinin her ay gelerek temizlik yaptığını belirten Şevket Turan, "80 yaşındayım. Tek yaşıyorum. Ben onları arıyorum. Gelip evimizi temizliyorlar" dedi.



EVLERİNE GİTTİĞİMİZ KİŞİLER BİZLERE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORLAR



Evlere temizliğe giden ekibin üyesi olan Yılmaz Karadağcı, Hizmetimiz genel temizlik ve Covid-19 salgını dezenfekte çalışmalarını kapsamaktadır. 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi ve bakıma muhtaç kişilerin ev temizliğini yapıyoruz. Gittiğimiz evlerde hem temizliğimizi yapıyoruz hem de muhabbet ediyoruz. Evlerine gittiğimiz kişiler bizi güler yüz ile karşılıyorlar. Teşekkür ediyorlar. Allah razı olsun diyorlar. Biz de memnunuz. İşimizi severek yapıyoruz diye konuştu.



TUZLA'NIN HER KÖŞESİNDEYİZ



Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Pandemi süreci öncesinde de gerek evlerinde temizlik hizmetleri için kendilerine misafir olduğumuz, gerek ise Yaşlılar Merkezi'mizde misafir ettiğimiz büyüklerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. İhtiyaç sahibi 65 yaş üstü büyüklerimizin ihtiyaçlarının karşılanması, temizliklerinin yapılması ve yalnızlık hissetmemeleri için ilgili ekiplerimizi seferber ettik. Kimse yalnız kalmasın diye Tuzla'nın her köşesindeyiz" dedi.



Tuzla Belediyesi, yıllardır sürdürdüğünü belirttiği 65 yaş üstü ihtiyaç sahiplerinin evlerinin temizlenmesi uygulamasının, koronavirüs süreci ile dezenfekte uygulaması da dahil edilerek devam ettirildiğine dikkat çekti.