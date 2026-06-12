×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

'İhtiyaç sahibi abla için kira yardımı' diyerek DEAŞ'a finans sağladılar! 8 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#DEAŞ#Operasyon
İhtiyaç sahibi abla için kira yardımı diyerek DEAŞa finans sağladılar 8 şüpheli gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2026 08:34

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a 'insani yardım' adı altında para toplayarak fon sağladığı tespit edilen 8 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. MASAK raporlarıyla deşifre edilen şüphelilerin, para transferi açıklamalarına 'ihtiyaç sahibi abla için, kira yardımı' gibi ibareler yazdığı belirlendi.

Haberin Devamı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terörizmin finansman faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan analiz raporlarında, şüphelilerin DEAŞ terör örgütüne para toplayarak fon sağladığı, para transfer işlemlerine ise insani yardım izlenimi verdiği tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, bu kişilerin birçoğunun herhangi bir sivil toplum kuruluşunda (STK) üyelik kaydının bulunmadığı, ancak hesaplarında dikkat çekici büyüklükte para hareketleri olduğu belirlendi. Şüphelilerin, adli işlem kaydı bulunan çok sayıda kişiyle para transferi gerçekleştirdiği ve işlem açıklamalarına takibi zorlaştırmak amacıyla 'yardım', 'ihtiyaç sahibi abla için', 'kira yardımı', 'ihtiyaç' gibi ibareler yazdığı tespit edildi.

İhtiyaç sahibi abla için kira yardımı diyerek DEAŞa finans sağladılar 8 şüpheli gözaltına alındı

Haberin Devamı

Elde edilen somut delillerin ardından harekete geçen terörle mücadele ekipleri, bugün belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, çok sayıda kesici ve delici alet, örgütsel bağları ortaya çıkaracak çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#DEAŞ#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!