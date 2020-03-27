İhtiyaç Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
İhtiyaç kelimesini günlük yaşamımız süresince bir hayli fazla işitmekteyiz. İhtiyaç kelimesinin bir adet eş anlamlı kelimesinin varlığı söz konusudur. Peki, günlük hayatımızda fazlaca duyduğumuz ihtiyaç eş anlamlısı kelimeleri nedir? İhtiyaç kelimesini günlük yaşamınız süresince sıkça duyuyor olabilirsiniz. Peki, İhtiyaç kelimesinin anlamını biliyor muydunuz? Sizler için ihtiyaç kelimesinin eş anlamlarını ce tüm detaylarını hazırladık.
İhtiyaç kelimesinin bir adet eş anlamlı kelimesi bulunmaktadır.
İhtiyaç Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
İhtiyaç kelimesinin eş anlamlısı olan kelime " Gereksinim " kelimesidir. Gereksinim kelimesi aynı zamanda ihtiyaç da demektir. Dolayısıyla bu kelimeyi ihtiyaç eş anlamlısı olarak kullanmakta bir sorun yoktur. Gereksinim kelimesini, ihtiyaç kelimesiyle aynı cümlede kullanmayı tercih ettiğimiz taktirde anlam bütünlüğünde herhangi bir bozulma söz konusu olmayacaktır.
Gereksinim Kelimesinin Karşılaştırılması
Gereksinim kelimesini de günlük hayatımız süresince oldukça fazla duymaktayız. Bu kelime de ihtiyaç kelimesi ile eş değerdir. Dolayısıyla aynı cümlede kullanılmasında herhangi bir yanlışlık söz konusu olmayacaktır. TDK'nın sözlüğüne göz attığımız vakit gereksinim kelimesini de aynı zamanda ihtiyaç kelimesi ile eşdeğer bir nitelik barındırmaktadır.
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