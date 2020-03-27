İhtiyaç kelimesinin bir adet eş anlamlı kelimesi bulunmaktadır.

İhtiyaç Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

İhtiyaç kelimesinin eş anlamlısı olan kelime " Gereksinim " kelimesidir. Gereksinim kelimesi aynı zamanda ihtiyaç da demektir. Dolayısıyla bu kelimeyi ihtiyaç eş anlamlısı olarak kullanmakta bir sorun yoktur. Gereksinim kelimesini, ihtiyaç kelimesiyle aynı cümlede kullanmayı tercih ettiğimiz taktirde anlam bütünlüğünde herhangi bir bozulma söz konusu olmayacaktır.

Gereksinim Kelimesinin Karşılaştırılması

Gereksinim kelimesini de günlük hayatımız süresince oldukça fazla duymaktayız. Bu kelime de ihtiyaç kelimesi ile eş değerdir. Dolayısıyla aynı cümlede kullanılmasında herhangi bir yanlışlık söz konusu olmayacaktır. TDK'nın sözlüğüne göz attığımız vakit gereksinim kelimesini de aynı zamanda ihtiyaç kelimesi ile eşdeğer bir nitelik barındırmaktadır.