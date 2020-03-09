İhtilal ne demek? İhtilal nedir? İhtilal TDK kelime anlamı

İhtimal kelime kökeni itibari ile Arapça bir kelimedir.

İhtilal Ne Demektir?

İhtilal kelimesi günümüzde hala sıklıkla kullanılmaktadır. İhtilal ülkenin siyasal yapısını, ekonomik yapısını, sosyal yapısını ve yönetim düzenini değiştirmek amacıyla kanunlara uymadan kuvvet kullanılmasıyla yapılan halk hareketidir.

Diğer bir anlamıyla devrim demektir. Bunun dışında sözlüklerde kargaşa, düzensizlik veya karışıklık olarak da geçmektedir. Devrim, inkılap ya da ihtilal var olan bir durumdan başka bir duruma geçiş de insanların iradesi ile hızlandırılmasıdır.

İhtilal kelimesinin pek çok anlamı bulunmaktadır. İhtilal Arapça hal kökünden türemiş bir kelimedir. Kelime kökü itibariyle yıkmak ve bozmak anlamına gelmektedir. Arapçadan dilimize geçen ihtilal kelimesi anlamı köklü değişimdir. Bir toplumun ya da bir devletin tüm yapısının kanun ve hükümlere uymadan, kaba kuvvet kullanımıyla değiştirilmesi anlamına gelmektedir.

İhtilal Tdk Kelime Anlamı

- Bir devletin veya bir toplumun siyasal, ekonomik, toplumsal yapısının kökünden değiştirmek amacıyla girişilen kaba kuvvet ve silahlı halk hareketi

- Kökten ve tümden değişim

- Toplumda oluşan kargaşa, düzensizlik ve karışıklık hali