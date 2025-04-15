İhsan Bey’in onur savaşı

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Kayseri’de toptan kuyumculuk işi yapan İhsan Y., iddiaya göre, 7 Haziran 2014’te Kapalıçarşı’dan 3 kilogram altın aldı. Kayseri’de bulunan işyerine verilmek üzere aldığı altınları yanında taşımak istemeyen İhsan Y., daha önce de sürekli iş yaptığı Gökhan T. ve Özkan T.’nin sahibi olduğu işyerine emanet etti. Diğer işlerini halletmek için dükkândan çıkan İhsan Y., geri geldiğinde bırakmış olduğu altınların bulunduğu çantada bir farklılık hissetti.

KAMERA KAYITLARINI 8 KEZ SİLMİŞLER

İddiaya göre, çantayı açan İhsan T. 3 kilogram altın yerine gümüş gördü. Büyük şok yaşayan İhsan Y., altınları emanet olarak bıraktığı işyeri sahipleri Gökhan T. ve Özkan T.’ye sorduğunda, “Sana belki altın değil gümüş vermişlerdir” cevabını aldı. Hızlı bir şekilde altınları aldığı işyerine giden İhsan Y., kamera kayıtlarını incelediğinde kendisine gerçek altın verildiğini gördü. Bunun üzerine iki işyeri sahibinin yanına tekrar giden İhsan Y., kamera görüntülerini izlemek istediğini söyledi. Ancak kamera kayıtlarında altınların olduğu kısmın yer almaması üzerine İhsan Y., dükkân sahipleri Gökhan T. ve Özkan T. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yapılan teknik incelemede kamera kayıtlarının tam 8 kez silindiği görüldü. İfade veren şüpheli Özkan T. ve Gökhan T. de suçlamaları kabul etmedi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, ‘güveni kötüye kullanma’ suçundan Gökhan T.’yi, 2 yıl hapis ile 14 bin 600 lira adli para cezasına, Özkan T.’yi ise 1 yıl hapis ile 10 bin 940 lira adli para cezasına çarptırdı.

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‘GÜVENİLMEZ ADAM OLDUM’

İhsan Y., ceza davasının kesinleşmesinin ardından kendisini zarara uğrattıkları gerekçesiyle dükkân sahipleri Gökhan T. ile Özkan T. hakkında 500 bin lira maddi ve manevi tazminat davası açtı. İhsan Y.’nin avukatı tarafından mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, müvekkiline Kayseri kuyumcu piyasalarında ‘hırsız’ damgası vurulduğunu öne sürdü. Dava dilekçesinde özetle şunlara yer verildi: “Müvekkil çevresine kendisini ispat edene kadar çok zor günler geçirmiş ve 10 yıldır çalıştığı işyerinden tazminatsız çıkarılmıştır. Müvekkil, iş hayatında yalnızlık çekmiş, gelirinin azalması sebebiyle de aile huzuru kalmamıştır. Güven duygusunun üst düzey olduğu kuyumculuk sektöründe ‘güvenilmez adam’ olarak adlandırılan müvekkilin uğradığı zararın davalılar tarafından giderilmesini talep ediyoruz. Bu nedenle 500 bin liralık tazminatın 10 yıllık faiziyle birlikte Gökhan T. ile Özkan T.’den tahsilini istiyoruz.”