İhsan Bey itibarını geri kazandı

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Kayseri’de bulunan işyerine verilmek üzere aldığı altınları İstanbul’da yanında taşımak istemeyen İhsan Y., daha önce de sürekli iş yaptığı Gökhan T. ve Özkan T.’nin sahibi olduğu işyerine emanet etti. Diğer işlerini halletmek için dükkândan çıkan İhsan Y., geri geldiğinde bırakmış olduğu çantayı açtığında 3 kilogram altının yerine gümüş olduğunu görünce büyük şok yaşadı. Kamera kayıtlarını izleyen İhsan Y., kayıtlarda altınların olduğu kısmın yer almaması üzerine dükkân sahipleri Gökhan T. ve Özkan T. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yapılan teknik incelemede kamera kayıtlarının tam 8 kez silindiği görüldü. Soruşturma kapsamında İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘güveni kötüye kullanma’ suçundan yargılanan Gökhan T., aynı suçtan 2 yıl hapis ile 14 bin 600 lira adli para cezasına, Özkan T. ise 1 yıl hapis ile 10 bin 940 lira adli para cezasına çarptırıldı.

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PİYASADA ‘HIRSIZ’ DAMGASI VURULDU

İhsan Y., kendisini zarara uğrattıkları gerekçesiyle dükkân sahipleri Gökhan T. ile Özkan T. hakkında 500 bin lira maddi ve manevi tazminat davası açtı. Dava dilekçesinde, iki dükkân sahibinin 3 kg altını gümüş ile değiştirmeleri sebebiyle müvekkiline Kayseri kuyumcu piyasalarında ‘hırsız’ damgası vurulduğunu ve Kayseri’de ‘güvenilmez adam’ olarak anıldığını dava dilekçesinde belirtildi.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 2 yıldır görülen davada karar açıklandı. Mahkeme, dükkân sahipleri Gökhan T. ile Özkan T.’yi 50 bin lira manevi tazminat ödemeye hükmetti. Mahkemenin gerekçeli kararında, “Çalıştığı işyerine ait altınların gümüşlerle değiştirilmesi nedeniyle kendi sektöründe ve piyasada güven kaybına uğradığı ve çevresine karşı utanç duygusu yaşadığı görülmektedir. Bu sürecin İhsan Y.’ye hak etmediği manevi acılar ve üzüntüler yaşatacağı da açıktır.”