×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İhracı istendi, istifa etti

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Hasan Ufuk Çakır#MYK Toplantısı
İhracı istendi, istifa etti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2025 07:00

CHP’nin dünkü MYK toplantısında kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, partisinden istifa etti.

Haberin Devamı

Çakır istifasını duyurduğu açıklamasında, “Parti içi eleştirilerim nedeniyle kesin ihraç istemiyle PM’ye sevk edildiğimi öğrendim. Bu süreci beklemeden kendi irademle CHP üyeliğinden istifa ediyorum. Konuyla ilgili tüm detayları yarın (bugün) yapacağım basın toplantısında anlatacağım” dedi. CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre de MYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, “Uzunca bir süredir genel itibarıyla çok büyük hoşgörü gösterdi Genel Başkanımız. Ama bazı şeylerin bir sınırı var artık, o sınır geçildikten sonra da bizim hepimizin bir ödevi var, biz burada parti tüzüğüne göre görev yapıyoruz, buradaki sorumluluklarımızı yerine getirmemiz lazım” dedi.       

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#CHP#Hasan Ufuk Çakır#MYK Toplantısı

BAKMADAN GEÇME!