İhracı istendi, istifa etti

Çakır istifasını duyurduğu açıklamasında, “Parti içi eleştirilerim nedeniyle kesin ihraç istemiyle PM’ye sevk edildiğimi öğrendim. Bu süreci beklemeden kendi irademle CHP üyeliğinden istifa ediyorum. Konuyla ilgili tüm detayları yarın (bugün) yapacağım basın toplantısında anlatacağım” dedi. CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre de MYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, “Uzunca bir süredir genel itibarıyla çok büyük hoşgörü gösterdi Genel Başkanımız. Ama bazı şeylerin bir sınırı var artık, o sınır geçildikten sonra da bizim hepimizin bir ödevi var, biz burada parti tüzüğüne göre görev yapıyoruz, buradaki sorumluluklarımızı yerine getirmemiz lazım” dedi.