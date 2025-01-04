İhracatta Cumhuriyet rekoru

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen ‘2024 Yılı Dış Ticaret Rakamları Açıklanması Programı’nda özetle şunları söyledi:

“Türkiye olarak, özellikle bölgesel gelişmeler bağlamında belirsizliklerle dolu son derece sancılı ve sarsıntılı bir yıl geçirdik. Jeopolitik gerilimler, siyasi çalkantılar ve henüz tam istenilen seviyelere gelinemeyen enflasyonla mücadele dünyada geçen yıla damgasını vurdu. 2025 senesinde bizleri nispeten daha iyi bir yıl bekliyor.

1 TRİLYON 260 MİLYAR DOLAR

Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejimizle yeni başarı hikâyeleri yazmaya devam ediyoruz.

- 2024’ün üçüncü çeyreğinde yüzde 2.1 oranında büyüme kaydeden ekonomimiz, tam 17çeyrektir kesintisiz büyüyor. Böylece yılın ilk 9 ayında yüzde 3.2 oranında büyüme oranına ulaştık.

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- 2023’te 1 trilyon 130 milyar dolar olan ekonomimiz, 2024’ün üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak 1 trilyon 260 milyar doları buldu.

- 2023 yılında 13 bin 243 dolar olan kişi başına gelirimizin 2024 yılında 15 bin doları aşmasını, 2025 yılında ise 17 bin dolar seviyesinin üzerine çıkmasını bekliyoruz. Nereden, nereye?

- 2025 yılı için net ihracat ve sabit sermaye yatırımlarının da desteğiyle yüzde 4 büyüme oranına ulaşmayı hedefliyoruz.

İSTİHDAM VERİLERİ

- Üretimin güçlü etkilerinin son açıklanan istihdam verilerine de yansıdığını memnuniyetle ifade etmek isterim.

- İstihdam son bir yılda 1 milyon 31 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı ekim ayında 32 milyon 970 bin kişiye ulaşarak tarihin en yüksek seviyesini gördü. Ocak-Ekim 2024 döneminde işsizlik oranımız ortalama yüzde 8.8 oranıyla son 23 yılın en düşük düzeyine inmiştir. Erkeklerde yüzde 6.6 ile yine işsizlikte tarihimizin en iyi oranını yakaladık.

ENFLASYONLA MÜCADELE

- Bu sabah (dün) TÜİK tarafından açıklanan 2024 yılına ait enflasyon verileri, uyguladığımız politikaların doğruluğunu teyit etmiştir. Yıllık enflasyon 2023 sonuna göre 20 puan, 2024 Mayıs ayındaki zirve seviyesine göre 31 puan düşmüştür. Bu umut verici gelişmelerin arkası inşallah gelecek. Çünkü görüyoruz ki piyasalar hükümetimize güveniyor. Politikalarımıza, ekonomi programımıza güveniyor. Gerek ihracatımızı hedeflerimizle uyumlu bir şekilde artırmaya, gerekse enflasyonu tekrar tek haneli rakamlara düşürmeye katkıda bulunmak için iş dünyamızın tüm paydaşlarından samimi destek bekliyoruz.

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EKONOMİNİN AMİRAL GEMİSİ

- İhracat, Türk ekonomisinin amiral gemisi vasfını koruyor. 2024 yılı Aralık ayında ihracatımız yüzde 2.2 artışla 23.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Böylece aralık ayı aylık ihracat rekorunu kırdık. İthalatımız ise yüzde 11.1’lik artışla 32.3 milyar dolar oldu. Yılın tamamında ihracat rakamlarında Cumhuriyet tarihinin rekoruna imza attık.

YÜZDE 20’Sİ KADINLARDAN

- Bu başarının altında işçiden usta başına, çıraktan kalfaya, insanımıza istihdam kapısı olan işveren ve yatırımcıdan ürünlerimizi dünya ile buluşturan ihracatçılarımıza kadar herkesin imzası var. Tabii bu rekor ihracat rakamlarına kadınların yüzde 20’nin üzerinde katkı yaptığını memnuniyetle belirtmek isterim. Başta kadınlar olmak üzere bütün ihracatçılarımızı ve emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum.”

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İTHALAT ORANI DÜŞTÜ

- “2024 yılı genelinde ithalatımız yüzde 4.9 düşüşle 344.1 milyar dolara inmiştir.

- 2023’te 106.3 milyar dolar olan dış ticaret açığını, 2024 yılında 82.2 milyar dolara kadar indirdik. Yani, 2024’te dış ticaret açığını tam 24 milyar dolar düşürdük.

- 2024’te ihracatın ithalatı karşılama oranı ise 5.5 puan artışla yüzde 76.1’e yükseldi. Bu oran, göreve geldiğimiz 2002 yılında sadece yüzde 50 civarındaydı.

- 2024 yılında ihracatımızda kıymet bazında artışta öne çıkan ilk üç ülke ise yüzde 22,2 artışla Birleşik Krallık, yüzde 9,9 artışla Amerika Birleşik Devletleri ve yüzde 52’lik artışla Suudi Arabistan olmuştur. 2024 yılında Avrupa Birliği’ne ihracatımız yüzde 4.2 artışla 108.7 milyar dolara ulaşmıştır.”

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YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLER

- “İhracatımızın değer bazında en çok arttığı ilk üç fasılaya şöyle bir baktığımızda, motorlu kara taşıtlarında yüzde 5.3 artışla 32.5 milyar doları, demir ve çelikte yüzde 15.1 artışla 10 milyar doları, elektrikli makine ve cihazlarda yüzde 6.4 artışla 16.4 milyar doları yakaladığımızı görüyoruz. Burada şöyle altını çizmek istediğim bir diğer önemli husus ise üretimdeki ortak yüksek ve yüksek teknolojili ürün katkısıdır.”

AYASOFYA’YI AÇMAK BU FAKİRE NASİP OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen, Necip Fazıl Kısakürek’in manevi mirasını yaşatma amacıyla verilen ‘Necip Fazıl Ödülleri’ programına katıldı.

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Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her biri ardında önemli izler, kıymetli eserler ve kült metinler bırakan bu isimler, fikir ve kültür dünyamızın hacmini, zenginliğini, bereketini bizlere tekrar tekrar gösteriyor. Bu topraklar onlarca asırdır, ilmin, hikmetin ve erdemin o geniş teknesinde yoğrulmuştur. Bu topraklarda doğmak, bu millete, bu medeniyete bu ümmete mensup olmak bize Allah’ın bir lütfudur, bir hediyesidir, ikramıdır. Bu hakikati ancak, nasipli olanlar idrak edebilir. Bu mesuliyeti, bu mensubiyet bilincini yalnızca, muhlis olanlar, bu millete sevdalı olan gönül erleri taşıyabilir” dedi.

YOLDAŞ OLURLAR

Erdoğan, Necip Fazıl’ın şiirlerinin Türk kültür ve medeniyetini yansıttığını belirterek, “Medeniyet köklerinden kopmamış sinesinden çıktığı millete gönül bağını kesmemiş şairler halkın ve hakikatin zamanı aşan coşkun sesleridir. Onlar birbirini ismen şeklen ve ruhen tanımayan insanların kalpleri arasında kelimelerle bağ kurar yol açar yoldaş olurlar. Öz değerlerinden beslenen bu şairler, mısralarıyla milli şuuru besler, milli kimliğin ihyasına ve inşasına hizmet ederler. Üstat tam olarak böyle bir şairdir. Necip Fazıl’ın şiirleri medeniyetimize düşülmüş birer dipnot hükmündedir. Allah rahmet eylesin.

ZAMANI AŞAN ŞİİRLER

Sultanahmet Meydanı’nda, malum su kulesi, üstat konuşuyor, fakir de o gün takdimini yapıyor. Ve oradan eliyle Ayasofya’yı gösteriyor. ‘Ayasofya bir gün açılacak, bir gün açılacak, bir gün açılacak’ diyor. Allah’a hamdolsun, üstad ufku böyle açık bir insandı ve oradan o şekilde haykırırken takdim etmek bize nasip oldu, açmak da bu fakire nasip oldu. Üstadın zamanı aşan şiirleri bizi anlatır. Davamızı, ülkümüzü anlatır. Derinlerdeki cevherimizi ortaya çıkarır. Necip Fazıl’ın şiirlerini okuyan bir yabancı dahi bizi ve tarihimizi net bir şekilde görür. Yaşadığımız acıları, çektiğimiz çileleri anlar” dedi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Necip Fazıl’ın manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla bu yıl 11’incisi düzenlenen ‘Necip Fazıl Ödülleri’, 8 farklı kategoride sahiplerini buldu. Ödül alan isimler ve kategorileri şu şekilde sıralandı:

- Şiir ödülü: Furkan Çalışkan

- Hikâye-Roman ödülü: Naime Erkovan

- Fikir-Araştırma ödülü: Dr. Mustafa Merter

- İlk Eserler ödülü: Gülşen Funda

- Uluslararası Kültür-Sanat ödülü: Sliman Mansour

- Çocuk Edebiyatı ödülü: Nehir Aydın Gökduman

- Müzik ödülü: Muzaffer Enrtürk

- Saygı ödülü: Hasan Çelebi