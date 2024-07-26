İhracatçılar Avrupa pazarında yeni hedeflere odaklandı... Türk demir-çelik sektöründe rekor artış

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Yılın ilk yarısını değerlendiren ADMİB Başkanı Fuat Tosyalı, “Geldiğimiz nokta itibariyle genel anlamda hedeflerimize ulaştığımızı söyleyebilirim. Sektör olarak, küresel boyutta yaşanan zorlukların olduğu bu süreçte, firmalarımızı küresel rekabette ileriye taşıyacak, sürdürülebilirliği sağlayacak üretim ve yatırımlara da aralıksız devam ediyoruz. Amacımız sadece bu yıl değil, bundan sonraki yıllara da en iyi şekilde hazırlanarak, ulaşabileceğimiz en üst seviyede ihracatı gerçekleştirebilmektir” dedi.

HEDEF, İLK YARIDA SAĞLANAN BAŞARI ÇITASININ ÜZERİNE ÇIKMAK

ADMİB Başkanı Tosyalı, şu açıklamaları yaptı: “2024 yılına ihracatta hem tonaj hem de ciro bazında pozitif hedeflerle başlamıştık. Geldiğimiz nokta itibariyle genel anlamda hedeflerimize ulaştığımızı söyleyebilirim. Çelikte yeniden yükseliş trendi yakalayacağımızı söylemiştik, bunu gerçekleştirdik. Demir ve demir dışı metallerde ise dünya genelinde süren talep daralması devam ediyor. Sektörümüzün yılın ikinci yarısında ilk yarıya nazaran daha başarılı performans sergileyeceğine inanıyoruz. Çelik sektörümüzde ise artan talebi karşılayarak yılın ikinci yarısını, ilk yarının üzerinde bir büyüme ile tamamlayarak ülke ihracatımıza maksimum katkıyı sağlamak niyetindeyiz.

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Sektör firmalarımızın AB Yeşil Mutabakatı süreci için göstermiş olduğu ciddi hazırlık ve yatırımların karşılığını her geçen gün almaktayız. Sektör olarak, küresel boyutta yaşanan zorlukların olduğu bu süreçte, firmalarımızı küresel rekabette ileriye taşıyacak, sürdürülebilirliği sağlayacak üretim ve yatırımlara da aralıksız devam ediyoruz. Amacımız sadece bu yıl değil, bundan sonraki yıllara da en iyi şekilde hazırlanarak, ulaşabileceğimiz en üst seviyede ihracatı gerçekleştirebilmektir.”