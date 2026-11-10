×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İhraç teğmenlere ‘iftira’ davası

Güncelleme Tarihi:

#Selçuk Bayraktaroğlu#Teğmen#Yargıtay
İhraç teğmenlere ‘iftira’ davası
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2026 07:00

KARA Harp Okulu’ndaki mezuniyet töreninde kılıçlı yemin etmeleri nedeniyle TSK’dan ihraç edilen 5 teğmen hakkında “iftira” suçundan 4 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

İddianamede, mevcut Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu “mağdur”, Yüksek Disiplin Kurulu  üyeleri ise “müşteki” sıfatıyla yer aldı. Dava dosyasına göre; 30 Ağustos 2024’teki mezuniyet töreninin ardından kılıç çatan 5 teğmen TSK’dan ihraç edilmişti.

Teğmenler, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve ihraç kararında imzası bulunan Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusunda, disiplin kurulu üyeleri üzerinde baskı kurulduğu iddia edilmişti. Bu şikâyet işleme konmamıştı. Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri de teğmenler hakkında şikâyetçi olmuştu.  Savcılık, 5 teğmen hakkındaki soruşturmada, “iftira” suçundan 4 yıla kadar hapis talebiyle Ankara 32. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açtı.

Gözden KaçmasınCerrahi titizlikle tutuklananlarCerrahi titizlikle tutuklananlarHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Selçuk Bayraktaroğlu#Teğmen#Yargıtay

BAKMADAN GEÇME!