İhraç teğmenlere ‘iftira’ davası

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

İddianamede, mevcut Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu “mağdur”, Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri ise “müşteki” sıfatıyla yer aldı. Dava dosyasına göre; 30 Ağustos 2024’teki mezuniyet töreninin ardından kılıç çatan 5 teğmen TSK’dan ihraç edilmişti.

Teğmenler, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve ihraç kararında imzası bulunan Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusunda, disiplin kurulu üyeleri üzerinde baskı kurulduğu iddia edilmişti. Bu şikâyet işleme konmamıştı. Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri de teğmenler hakkında şikâyetçi olmuştu. Savcılık, 5 teğmen hakkındaki soruşturmada, “iftira” suçundan 4 yıla kadar hapis talebiyle Ankara 32. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açtı.

Gözden Kaçmasın Cerrahi titizlikle tutuklananlar Haberi görüntüle