İhraç FETÖ’cülere baskın

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Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmada, TSK’dan ihraç edilen bir üsteğmen ve ihraç 12 askeri okul öğrencisi ile görevdeki gelir uzman yardımcısı ve zabıt kâtibinin kimliklerini deşifre etti. Haklarında örgüt içerisinde eylem ve faaliyet yürüttüklerine yönelik ifade ve teşhis bulunduğu, örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ankesör/büfe telefonlarından aranarak örgüt mensubu kişilerle iletişime geçtikleri ve girmiş oldukları askeri okul sınavlarında avantajlı olarak kodlandıkları saptanan şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. 14 kişi gözaltına alındı. Bir kişi ise adresinde bulunamadı. Şüpheliler emniyette sorguya alınırken, firari örgüt üyesi aranıyor.

ESKİ ALBAY YUNANİSTAN’A KAÇACAKTI

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Edirne’de de güvenlik güçleri, Meriç ilçesindeki 1’inci derece askeri yasak bölgede, YUNANİSTAN’a kaçmak isteyen FETÖ/PDY şüphelisi ihraç eski yarbay E.T.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen E.T.’nin işlemleri sürüyor.