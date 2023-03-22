Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İhraç FETÖ’cülere baskın

Güncelleme Tarihi:

#FETÖ#TSK#Yunanistan
İhraç FETÖ’cülere baskın
Çetin Aydın
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2023 07:00

İstanbul’da FETÖ/PDY bağlantıları nedeniyle TSK ve askeri okullardan ihraç edilen, aralarında bir üsteğmen ve askeri okul öğrencilerinin de bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmada, TSK’dan ihraç edilen bir üsteğmen ve ihraç 12 askeri okul öğrencisi ile görevdeki gelir uzman yardımcısı ve zabıt kâtibinin kimliklerini deşifre etti. Haklarında örgüt içerisinde eylem ve faaliyet yürüttüklerine yönelik ifade ve teşhis bulunduğu, örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ankesör/büfe telefonlarından aranarak örgüt mensubu kişilerle iletişime geçtikleri ve girmiş oldukları askeri okul sınavlarında avantajlı olarak kodlandıkları saptanan şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. 14 kişi gözaltına alındı. Bir kişi ise adresinde bulunamadı. Şüpheliler emniyette sorguya alınırken, firari örgüt üyesi aranıyor.

ESKİ ALBAY YUNANİSTAN’A KAÇACAKTI

Haberin Devamı

Edirne’de de güvenlik güçleri, Meriç ilçesindeki 1’inci derece askeri yasak bölgede, YUNANİSTAN’a kaçmak isteyen FETÖ/PDY şüphelisi ihraç eski yarbay E.T.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen E.T.’nin işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#FETÖ#TSK#Yunanistan

BAKMADAN GEÇME!

James Bond filmlerini gerçeğe çeviren suikast Bütün oklar onu gösteriyordu ama serbest kaldı... Dünyanın en yalnız insanı olmakla cezalandırılmıştı

James Bond filmlerini gerçeğe çeviren suikast! Bütün oklar onu gösteriyordu ama serbest kaldı... 'Dünyanın en yalnız insanı olmakla cezalandırılmıştı'

#Georgi Markov
Çocuğunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşanlar bu 5 tehlikeye dikkat Durumun ciddiyetine göre velayetin kaldırılmasına kadar gidebilir

Çocuğunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşanlar bu 5 tehlikeye dikkat! 'Durumun ciddiyetine göre velayetin kaldırılmasına kadar gidebilir'

#Çocuk Hakları
BİR SORUDAN FAZLASI | Bu misafirler ne zaman gidecek

BİR SORUDAN FAZLASI | Bu misafirler ne zaman gidecek?

#Misafir