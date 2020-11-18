İhraç edilen Özdağ’ın savunmasından: ‘Cumhur ittifakı, Akşener’in tavrı yüzünden kuruldu’

Disiplin Kurulu’na sunduğu 11 sayfalık savunmasında Ümit Özdağ, “İYİ Parti ve CHP yerel seçim için görüşmelere başlayınca, AKP ile MHP de tekrar ittifak kurdular. Özetle, sizin ve İYİ Parti divan üyelerinin İYİ Parti teşkilat ve seçmenine güvenmemeniz cumhur ittifakının yeniden kurulmasına neden olmuştur” dedi. 3 Kasım’da Müşterek Disiplin Kurulu’na gönderdiği savunmasında Özdağ, Akşener’e hitaben özetle şunları kaydetti: “Sayın Akşener, FETÖ ile mücadele edenlere psikolojik rahatsızlık isnat etmek, hasta demek bizzat Fetullah Gülen’in talimatı ile uygulanan örgütsel çalışmadır. İYİ Parti’de hüküm sizin, ancak adalet Tanrı’nındır. Eğer İYİ Parti ve CHP ayrı ayrı seçime girselerdi, AKP ve MHP de ayrı partiler olarak seçime gireceklerdi. İYİ Parti ve CHP yerel seçim için görüşmelere başlayınca, AKP ile MHP de tekrar ittifak kurdular.” dedi.