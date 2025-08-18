İhraç edilecekti istifa etti

Haberin Devamı

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

CHP Lideri Özgür Özel, 14 Ağustos 2025’te, eski AK Parti MKYK üyesi Avukat Mucahit Birinci’nin, İBB’ye yönelik ‘yolsuzluk’ iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan işinsanı Murat Kapki’yi 31 Temmuz 2025 günü cezaevinde ziyaret ettiğini öne sürdü. Birinci’nin bu görüşmede Kapki’nin önüne 1.5 sayfalık bir ifade tutanağını koyduğunu ve “Bunu imzalayacaksın, üstüne de 2 milyon dolar vereceksin, buradan tıpış tıpış çıkıp gideceksin” dediğini iddia etti. Özel’in bu iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci arasında cezaevinde gerçekleştirdiği belirtilen görüşme süreci ve içeriğinin araştırılması için resen soruşturma başlattı.

AK PARTİ’DEN ‘İHRAÇ’ GİRİŞİMİ

Savcılığın soruşturması devam ederken, AK Parti İstanbul İl Yönetimi, AK Parti üyeliğinin İstanbul’da olması nedeniyle Mücahit Birinci’yi, ‘Siyasi nüfuzunu kullanmak suretiyle menfaat temin etmeyi teklif ettiği’ iddiası ve sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle ihraç talebi ile İl Disiplin Kurulu’na sevk etti.

İSTİFA ETTİĞİNİ AÇIKLADI

İl yönetiminin disipline sevk kararının ardından Birinci de sosyal medya hesabından, “Teşkilatın her kademesinde görev yapan bir partili olarak gördüğüm lüzum üzerine mensubiyetiyle gurur duyduğum parti üyeliğimden ve aktif siyasetten istifa ettiğimi kamuoyuna saygı ile bildiriyorum” açıklamasıyla AK Parti’den ve aktif siyasetten istifa ettiğini duyurdu.