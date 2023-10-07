İhmaller zinciri! Kazada 4’ü öğrenci 5 kişi ölmüştü

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Kocaeli Gebze’de 9 Kasım 2021’de, Mehmet Özdemir idaresindeki 41 P 0860 plakalı öğrenci servis midibüsü, yolda yürüyen Birsen Giriş'e çarptıktan sonra kontrolden çıkıp, köprüden dereye uçtu. Kazada Birsen Giriş, öğrenciler Mert Efe Akıllı, Esma Nur Avcı, Rabia Üst ve Ege Yılmaz hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan sürücü Özdemir'in sağ bacağı ise hastanede kesildi. Özdemir, 'taksirle birden fazla kişinin ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklandı. Gebze 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mağdur avukatları, kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün sorumluların ifadelerinin alınmasını ve haklarında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Talep üzerine mahkeme heyeti, kusur tespiti yönünden dosyanın Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderilmesine karar verdi.

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KİLOMETRE SAYACI 700 BİNİN ÜZERİNDE

Mahkemenin aldığı karar doğrultusunda Adli Tıp ile bilirkişi raporu tamamlandı. Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan raporda; minibüsün 2004 model olduğu, kilometre sayacının sıfırlandığı, 2019 tarihinde yapılan muayenede aracın 700 bin kilometrenin üzerinde olduğu ifadeleri yer aldı. Kaza anında aracın fren mekanizmasının tam işlevsel olmaması nedeniyle aracın hızlandığı belirtildi. Lisenin okul müdürü ile şirket arasındaki sözleşmedeki sürücünün farklı olduğu, olay günü aracı kullanan sürücü Mehmet Özdemir'in SRC belgesi ve psikoteknik belgesinin olmadığı, Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi'nin raporunda sürücüde uyuşturucu maddelerinin tespit edildiği belirtildi.

Mert Efe Akıllı - Rabia Üst - Ege Yılmaz

ARAÇTA EMNİYET KEMERİ YOKMUŞ

Araçtaki öğrenciler tarafından verilen ifadelerde; öğrenciler, koltukların oynadığını, emniyet kemeri mekanizmalarının olmadığını belirtti. Aracın asıl sürücüsü ile Mehmet Özdemir'in aracı kullanması için aralarında anlaştıkları, sürücünün, Mehmet Özdemir'den SRC ve psikoteknik belgesini istediğini, sürücünün bu belgeleri getireceğini söylemesinin yanında, bu belgelere sahip olup olmadığını bilmediği de raporda yer aldı.

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KUSURLAR AÇIKLANDI

Turizm şirketinin kazada yüzde 50, servis sürücüsü Mehmet Özdemir’in kazada yüzde 30, Milli Eğitim Bakanlığı’nın okul yönetimi ile yüzde 10, aracın ruhsat sahibi M.A.’nın yüzde 5, aracı kiralayan İ.A.’nın yüzde 5 kusurlu olduğu raporda yer aldı.