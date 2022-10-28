İhmaller zinciri faciayı getirmiş

Haberin Devamı

AMASRA’da 41 kişinin hayatını kaybettiği maden faciasında ihmaller zinciri ortaya çıktı. Ön inceleme raporunda metan gazı ölçümlerinde, sondajlamada ve dinamitle patlatmada ihmaller tespit edildi. Bunun üzerine Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir ile yöneticilerin de bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

6 SAVCI YÜRÜTÜYOR

Amasra’da 41 madencinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin “ihmal” şüphesiyle başlatılan soruşturmayı 6 Cumhuriyet Savcısı yürütüyor. Soruşturma kapsamında birçok delile el koyularak incelemeye alındı. Yapılan incelemelerin ardından hazırlanan ön inceleme raporunda ise maden faciasının ihmaller zinciriyle meydana geldiği belirlendi. Ön inceleme raporuna göre, patlamaya neden olan metan gazı ölçümlerinde, sondajlamada ve dinamitle patlatmada ihmaller olduğu ortaya çıktı. Metan gazı ölçümlerinde sıkıntı olduğu, normal değerlerinin üzerinde metan gazı olmasına rağmen dinamit patlatıldığı, dinamitle patlatma işleminin güvenli alanda yapılmaması nedeniyle de facianın geldiği kaydedildi. Ayrıca metan gazı ölçüm sensörlerinin normal değerlerinin üzerine (1.69) çıkmasına rağmen madenin boşaltılması gerekirken boşaltılmadığı, çalışmaların devam ettiği de belirlendi.

Haberin Devamı

GÖZALTINA ALINAN 21 KİŞİ

Ön inceleme raporunun ardından TTK AMASRA Müessese Müdürü Cihat Özdemir’in aralarında bulunduğu 25 kişi için gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı verilen ve akşam saatlerinde gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının görev ve isimleri şu şekilde: Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk E., Personel Müdürü Süleyman B., emniyet mühendisi Şahan G., ikinci kartiye mühendisi Levent T., sondaj mühendisi Hakkı Oğuz Karakuş, iş güvenliği mühendisi Volkan S., birinci kartiye mühendisi Hakan M., motor garajı aspiratör mühendisi Hüseyin O., mühendis Musa A., mühendis Recep S., mühendis Serkan K., sondaj şefi Tayfun U., hazırlık şefi Selami Y., emniyet şefi Ferhan G., ikinci kartiye şefi Şenol K., emniyet çavuşu Mustafa O., birinci kartiye çavuşu Umut A., mühendis Serkan Ö., mühendis Hidayet G. ve elektrik sorumlusu Onur Ş.