İhmal İddiası üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti! Başhekim görevden alındı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada "Tunceli Ovacık'ta operasyon sırasında yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu, askeri helikopter ile Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Şehidimizin hastaneye getirilişinde, helikopterin indiği alana ambulansın vaktinde ulaşmasında ihmali olduğu ileri sürülen hastane başhekimi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla açığa alınmış ve ilgililer hakkında soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kaydedildi.
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