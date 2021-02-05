Ihlamur ne zaman çiçek açar ve ne zaman toplanır?

Ihlamur çayı, en etkili doğal ilaçlardan biridir ve yüzyıllardır kullanılmaktadır. Düzenli olarak tüketildiğinde çeşitli sağlık sorunlarının üstesinden gelinmesinde az veya çok etki gösterebilir. Bu nedenle ıhlamurların çiçek açması ve doğru zamanda toplanması önem arz etmektedir. Peki ıhlamur ne zaman çiçek açar ve toplanır?

IHLAMUR NE ZAMAN ÇİÇEK AÇAR VE TOPLANIR?

Hastalıklarını doğal olarak tedavi etmek isteyen vatandaşlar, yüz yıllardır uygulanan tıbbi yöntemleri günümüzde de devam ettiriyor. Özellikle kış aylarında ortaya çıkan soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı etili olan ıhlamur, vücut direncini arttırmasıyla biliniyor. Ülkemizde çok sayıda bulunan ıhlamur ağaçları kokusu ve güzel çiçekleriyle dikkat çekiyor, vatandaşlar da ıhlamurun ağaçlardan hangi dönemde toplanacağını soruşturuyor.

Şifalı bir bitki olan ıhlamurun toplanacağı tarih, bulunduğu coğrafyaya göre farklılık göstermekle birlikte genellikle haziran ayıdır. Ihlamuru toplarken, çiçekleri ve çiçek sapındaki ince uzun yaprakları birlikte almalısınız. Ihlamuru toplarken bahçe makası kullanmalı ve mümkün olduğunca ağaca zarar vermemeye dikkat etmelisiniz.

IHLAMUR NASIL KURUTULUR?

Ağaçtan topladığınız ıhlamuru, kurutmanın en doğru yolu nemli olmayan bir alanda yere sererek kurutmaktır. Ihlamuru gölge bir alanda yere serdiğiniz temiz bezin üstüne dökün. Burada kurumaya bıraktığınız ıhlamurları ara ara alt üst etmeyi unutmayın.

Bu işlemi bir hafta yapın. Kurutma işlemini dış ortamda yapacaksanız, tozlu bir alan seçmemeye özen gösterin. Bu şekilde toplayıp kuruttuğunuz çiçekleri cam kavanozlarda, kuru ve serin yerlerde doğru şekilde saklayarak bir yıl boyunca tüketebilirsiniz.

IHLAMURUN FAYDALARI NELER?

Kış mevsiminde sıkça tüketilen ıhlamurun soğuk algınlığı dışında birçok faydası olduğu da biliniyor. Vücudun direncini arttıran ıhlamurun, saç sağlığı, stres, cilt lekelerini giderme ve kalp sağlığına iyi geldiği de belirtiliyor. Ayrıca, ıhlamurun sindirim sistemini düzenlediği gibi, kansızlığı da iyi geldiği uzmanlar tarafından dile getiriliyor.