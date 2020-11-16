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Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)
Haber Giriş: 16.11.2020 - 13:46 | Son Güncelleme:

İHH'dan Sivas'ta 2 bin aileye giysi yardımı

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İHH'dan Sivas'ta 2 bin aileye giysi yardımı
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SİVAS'ta ihtiyaç sahibi 2 bin aileye giysi yardımı yapıldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHHSivas Şubesi'nin başlattığı kampanya çerçevesinde toplanan giysiler Kılavuz Mahallesi'nde bulunan Vefa konutlarındaki yardıma muhtaç ailelere dağıtıldı. Etkinliğe Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman İHH Sivas Şube Başkanı Efe Zileli ve Vefa Konutlarında oturan vatandaşlar katıldı. 

İHHdan Sivasta 2 bin aileye giysi yardımı

Programda konuşan Vali Salih Ayhan, "İHH gönül coğrafyamızın en önemli mihenk taşlarından biridir. Yük veren değil yük alan bir kuruluştur. Geçmişten bugüne kadar sadece yardım olarak değil milli duruşuyla da sembol bir sivil toplum örgütümüzdür. İlimizde de çok anlamlı ve güzel çalışmalar yapmaktadır. Pandemi döneminde de yardıma muhtaç ailelerin yanında yer aldılar. Ben bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin" dedi. Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman da İHH'nın gönüllülük esasına dayalı kuruluş olduğunu belirterek, "İHH 5 kıtada 123 ülkede gönüller arasında köprü kuran önemli bir vakıftır. Öyle kuruluşlar var ki kamuya verdikleri destekle beraber ayrıca kamunun da yükünü alıyor. İHH da bize güç verir ve yükümüzü alır. Bu gönüllülük hizmetinde bulunan herkese teşekkür ediyorum. Hayırlarının kabul olmasını diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yardıma muhtaç ailelere protokol tarafından giysiler dağıtıldı.

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