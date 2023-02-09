İHH, deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor

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İHH, bir mobil aşevini de İstanbul’dan bölgeye gönderildi. Şu ana kadar ekipler tarafından 121 bin 350 kişiye sıcak yemek dağıtıldığı açıklandı. Ayrıca gıda, bot, mont, çocuk bezi, un, su gibi ürünlerin bulunduğu 50 TIR depremden etkilenen illere doğru yola çıktı.

Depremin etkili olduğu illerden Hatay’da bulunan İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım yardım çağrısında bulundu. Yıldırım, “Destek vermek isteyen vatandaşlarımız devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile koordineli hareket etmeli. Özellikle arama kurtarma alanında tecrübeli kişilere ihtiyaç var. Bölgede ekmek, su, yiyecek, hilti, kazma, kürek ve arama kurtarma ekipmanlarına ihtiyaç duyuluyor” dedi.

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173 BİN EKMEK DAĞITILDI

İHH tarafından depremden bölgelerine yönelik yapılan diğer yardım çalışmaları şu şekilde:

“173 bin 167 adet ekmek dağıtımı, 1800 koli su, 250 koli kumanya paketi, 4 bin 220 paket hijyen malzemesi, 750 adet çocuk montu, 550 adet battaniye, 85 koli muhtelif gıda.”

İHTİYAÇ LİSTESİ DUYURULDU

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından deprem bölgelerinde acil ihtiyaç duyulan malzemeler şu şekilde sıralandı: Battaniye, çadır, ekmek, su, yağmurluk, mat, elektrikli ısıtıcı, konserve hazır gıda, soğuk sandviç, meyve suyu, ışıldak, bebek bezi, hijyen malzemeleri, mont, bot, enerji verici gıdalar, (çikolata,kek gibi)”