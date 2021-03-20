İHD Başkanı Öztürk serbest
Terör örgütü PKK’nın çağrıları ve talimatları doğrultusunda Ankara’da eylem ve etkinlik düzenlemek istedikleri iddiasıyla aralarında İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Başkanı Avukat Öztürk Türkdoğan’ın da bulunduğu 12 şüpheli hakkında terör örgütü üyeliği ve örgüt propagandası yapma suçundan gözaltı kararı verildi.
İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan’ın yanı sıra HDP Eskişehir il başkanı ile Eski HDP Ankara il eşbaşkanları da haklarında gözaltı kararı bulunan isimler arasında. Türkdoğan, akşam saatlerinde ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
BOĞAZİÇİ SUÇLAMASI
Suçlamalar, “Abdullah Öcalan’a destek amaçlı açlık grevi yapanların eylemlerini organize ettikleri, PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarının dava süreçlerini takip ettikleri, Eruh-Şemdinli terör eyleminin yıldönümünde yasadışı etkinliğe katıldıkları, Boğaziçi’ne destek amaçlı yasadışı gösteriye katıldıkları, Azerbaycan topraklarının Ermeni işgalinden kurtarılması karşıtı bildirgeyi imzaladıkları” olarak sıralandı.
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