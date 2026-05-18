İhbara giden polislere ateş açıldı: 2 şehit

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nde görevli sivil polis ekibi, silahlı kavga ihbarı üzerine adrese sevk edildi. Binaya çıkan polis ekiplerine bir şüpheli tarafından ateş açıldı. Açılan ilk ateşte polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç şehit oldu. İhbar üzerine adrese çok sayıda takviye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çıkan çatışmada saldırgan yaralı olarak ele geçirildi. Şüpheli, hastaneye kaldırıldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, kahraman Emniyet Teşkilatı’mıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin mekanları âli olsun” ifadelerini kullandı.

TEDAVİSİ İÇİN MAHKEME KARARI VAR

İki polis memurunun şehit olduğu saldırıya ilişkin Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, gazetecilere açıklamada bulundu. Saldırganın psikolojik rahatsızlığı olduğunu belirten Sarıkurt “Psikolojik rahatsızlığı olan İstanbul’da yaşayan bir vatandaş, hakkında tedavi görmesi ile ilgili mahkeme kararı da alınıyor. Pasajda olduğuna dair ekipler bilgi alıyor. Aldığımız bilgiye göre şüpheli şahıs delici aletle polislerden birine saldırıyor ve şehit ediyor. Sonra diğer arkadaşımızı da şehit ediyor” dedi.

Saldırıda şehit olan Erkan Tütüncüler’in Samsun’un Bafra ilçesi Emenli Mahallesi’nde yaşayan ailesine acı haber verildi. Tütüncüler’in evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.