Ä°hbara giden polis memuru olay yerinde fenalaÅŸÄ±p ÅŸehit oldu Cenazede yÃ¼rek yakan anlar: KÄ±zÄ± gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu

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KonyaaltÄ± Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ devriye ekiplerinde gÃ¶revli polis memuru Esat Koyuncu, dÃ¼n saat 01.00 sÄ±ralarÄ±nda Akkuyu Mahallesi 1334 Sokak'taki bir siteden yapÄ±lan aile iÃ§i kavga ihbarÄ± Ã¼zerine bÃ¶lgeye yÃ¶nlendirildi.

Olay yerine ulaÅŸtÄ±klarÄ± sÄ±rada Esat Koyuncu aniden fenalaÅŸtÄ±. Durumun fark edilmesi ile saÄŸlÄ±k ekiplerinden yardÄ±m istendi. Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri Esat Koyuncu'nun kalp krizi geÃ§irdiÄŸini belirledi.

Antalya EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼len Esat Koyuncu kurtarÄ±lamadÄ±. Evli ve 2 Ã§ocuk babasÄ± Esat Koyuncu'nun cansÄ±z bedeni Antalya Adli TÄ±p Kurumu morguna konuldu. Esat Koyuncu'nun cenazesi, Antalya Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nde dÃ¼zenlenen tÃ¶renin ardÄ±ndan memleketi Adana'ya uÄŸurlandÄ±.

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BABASININ TABUTUNA BAKARAK GÃ–ZYAÅžI DÃ–KTÃœ

Koyuncu'nun iÃ§in bugÃ¼n Ã¶ÄŸle vakti cenaze tÃ¶reni dÃ¼zenlendi. TÃ¶rene; il protokolÃ¼ ve askeri erkanÄ±n yanÄ± sÄ±ra ÅŸehit polisin eÅŸi BirgÃ¼l Koyuncu, kÄ±zÄ± Azra (18), oÄŸlu BuÄŸra (22) ve ÅŸehidin babasÄ± Cemil, annesi Nurlu Koyuncu ile diÄŸer aile Ã¼yeleri katÄ±ldÄ±. Åžehidin kÄ±zÄ± Azra, cenaze aracÄ±na taÅŸÄ±nan babasÄ±nÄ±n tabutuna bakarak uzun sÃ¼re gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼. Åžehidin cenazesi, kÄ±lÄ±nan namazÄ±n ardÄ±ndan Kabasakal MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verildi.Â