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Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)
Haber Giriş: 26.11.2020 - 12:26 | Son Güncelleme:

İhbar üzerine harekete geçildi! Yakalandılar

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İhbar üzerine harekete geçildi! Yakalandılar
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Tunceli'de kınalı keklik avladıkları tespit edilen 5 kişiye 15 bin 500 TL ceza uygulandı.

Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Çemişgezek ilçesinde kınalı keklik avı yapıldığı ihbarı üzerine denetim yaptı. Denetimde, 5 kişi avladıkları kınalı keklikler ile yakalandı.

5 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten toplam 15 bin 500 TL ceza uygulandı. Avda kullanılan alet ve silahlar ile kaçak avlanan kekliklere el koyuldu. 

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