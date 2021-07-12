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Gündem
Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)-
Haber Giriş: 12.07.2021 - 10:33 | Son Güncelleme:

İhbar üzerine harekete geçildi! Şaşırtan manzara

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İhbar üzerine harekete geçildi! Şaşırtan manzara

Ardahan'da jandarmanın ihbar üzerine yolcu otobüsünde yaptığı aramada, salamura bidonuna gizlenmiş tarihi eserler ele geçirdi.

Manisa'dan Ardahan'a otobüsle tarihi eser gönderildiği ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı KOM şube ekipleri, kent girişinde durdurduğu otobüsün bagajında arama yaptı.

İhbar üzerine harekete geçildi Şaşırtan manzara

Aramada yaprak salamurası bidonuna gizlenen, poşet içinde 507 sikke ve tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirildi. Yapılan ilk incelemede eserlerin Demir ve Orta Çağ dönemine ait olduğu bildirildi. 

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