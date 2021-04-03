İhbar üzerine gittiler! Şaşıp kaldılar... Kitaplıkla gizlemişler

Bakanlığın risk haritasındaki kırmızı kategoride yer alan Konya'da polis ekipleri, dün sokak kısıtlaması uygulanan saatte denetim yaptı. Selçuklu ve Meram ilçelerindeki kapalı olması gereken 3 kafeye müşteri alındığı ihbarı üzerine ekipler, harekete geçti. Meram'ın Havzan Mahallesi'ndeki kafe çevresinde yapılan fiziki takip sonucu içeri müşteri alındığı tespit edildi. Kafe görevlileri ise bir süre sonra polisi fark ederek, kapıyı kilitledi. Bunun üzerine ekiplerin çilingire açtırmaya çalıştığı kapı, kafe görevlisi tarafından açıldı. İçeri giren ekipler, 9 kişinin yanı sıra 30 kişinin, kitaplıkla kapatılan gizli bölümde okey oynayıp, nargile içtiğini belirledi. İş yeri sorumlusu Rüştü D. ve Hüseyin Ö. ile kapıyı kilitleyerek, polise zorluk çıkaran kafe çalışanları Abdullah Ö. ve Kemal K. de gözaltına alındı. Bu sırada kafede bulunanlardan biri ise polislere "Alt tarafı nargile içiyoruz" dedi.



Polis ekipleri, kısıtlamaya rağmen açık olan diğer 2 kafede de 128 kişi olduğunu tespit etti. Denetlenen iş yerlerinin sorumluları Haşim İ. ve Erkan A. hakkında da 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' ve 'mühür bozma' suçlarından adli işlem başlatıldı.



Kentteki 3 kafeye yapılan baskında, toplam 167 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 676 bin 350 lira ceza kesildi.

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