İhbar üzerine gelen ekipler 'pes' dedirten manzara ile karşılaştı

Erenler Mahallesi 2751 Sokak’ta park halindeki 34 LB 8748 plakalı panelvan tipi minibüsten sokağa kan aktığını görenler polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, kamyonetin sahibinin H.Y. olduğunu belirleyip, telefon açarak aracın yanına çağırdı. Polis gelen H.Y.'ye, kapıları açmasını söyledi. H.Y. ve polis ekipleri, aracın sıkışan kapılarını açmak için bir süre uğraştı.

SAKATAT ÇIKTI

Sonunda kapısı açılan araçta sakatat olduğu görüldü. H.Y.'nin, çevre kentlerden topladığı sakatatı Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'ndeki köpek maması yapan bir fabrikaya getirdiği öğrenildi. Geç saatlerde kente gelen H.Y.'nin, minibüsü park ettiği bölgedeki bir apartta kaldığı, şoklanan sakatatın buzlarının çözülmesi sonucu araçtaki kanın sokağa aktığı belirlendi.

H.Y.'ye, çevreye kirlettiği gerekçesi ile Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem uygulandı.

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