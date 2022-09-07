İhbar üzerine geldiği Diyarbakır’da sokak sokak kayıp kardeşini arıyor

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Batman Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir tekstil fabrikasında çalışan Yusuf Acar, 2 Eylül’de işten çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesi, çocuklarını kendi imkanlarıyla bulamayınca polise giderek kayıp ihbarında bulundu. Mahmut Acar da sosyal medya hesaplarından kardeşi için kayıp ilanları verdi. Yapılan araştırmada, Yusuf Acar’ın en son Batman Şehirlerarası Otogarı’nda görüldüğü tespit edildi. Otobüs firmalarıyla yapılan görüşmelerden sonuç çıkmazken Mahmut Acar’ı arayan bir kişi Yusuf Acar’ı Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Gaziler Mahallesi’nde gördüğünü söyledi. Bunun üzerine Diyarbakır’a gelen Acar ve yakınları, Yusuf Acar’ı gördüğünü iddia eden kişiyle buluşup polis merkezine gitti. Diyarbakır polisi de konuyla ilgili çalışma başlatırken, Mahmut Acar ve yakınları da sokak sokak gezerek, Yusuf Acar’ı aramaya başladı. Aile bireyleri, insan yoğunluğunun fazla olduğu meydan ve caddelerde de yoldan geçenlere Yusuf Acar’ın fotoğrafını göstererek görüp görmediklerini soruyor.

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‘ANNEM 6 GÜNDÜR PERİŞAN, EVDE YAS VAR GİBİ’



Kardeşinin bekar olduğunu ve herhangi bir sıkıntısının olmadığını söyleyen Mahmut Acar, annesinin 6 gündür perişan olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Yusuf kardeşim ile birlikte Batman Organize Sanayi Bölgesi’nde bir tekstil firmasında beraber çalışıyorduk. Cuma günü işe gelmedi. Öğleden sonra onu gören olmamış. Daha sonra polise gittik, sosyal medyadan ilan verdik. Diyarbakır’dan bir arkadaş aradı, ‘Gaziler tarafında gördüm’ dedi. Biz de geldik buraya, bakıyoruz. Buraları ve çevreyi komple aradık göremedik. Kardeşim kaçırıldı mı, kaçtı mı, bir şeyden mi korkuyor, başına bir şey mi geldi? Ne olursa olsun biz arkasındayız, yeter ki evine gelsin. Annem 6 gündür perişan. Evde yas var gibi. Çünkü hiçbir şey bilmiyoruz. Kardeşime ne oldu? Başına bir şey mi geldi? Başına bir şey gelmişse de korkmasın, onun yanındayız.



Hiçbir şeyden korkmasın, gelsin bana söylesin. Biz arkasındayız, devlet arkasında, her şekilde ona destek sunacağız. Yeter ki evine gelsin. Diyarbakır’daki arkadaş ‘kesin odur, Gaziler tarafında görmüşüm onu’ dedi. Sabahtan beri arıyoruz, polise de söyledik. Polisin de bilgisi var. Buradan kardeşim beni görürse, korkmasın, arkasındayım. Kim görürse Allah rızası için bize bir şekilde ulaşsın.”