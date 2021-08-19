İhbar üzerine ekipler eve girdi! Sözleri şaşkına çevirdi: 'Kolay kolay ölmem ben'

Olay, saat 15.00 sıralarında Bağlık Mahallesi Erdemir Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre dün gece saatlerinde işten çıkarak evine gelen Hamdi Yıldırım'dan bugün içerisinde haber alamayan ev sahibi, evden gaz kokusu gelmesi üzerine 112 Acil Servis'i aradı. İhbar üzerine verilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, Yıldırım’ın kapıyı açmaması üzerine merdiven yardımıyla balkon penceresinden eve girdi. Yıldırım, ekipler tarafından evde uyurken bulundu. Sağlık ekipleri, Yıldırım’ı evdeki gaz kokusu nedeniyle ambulansla hastaneye götürmek istedi. Yıldırım, hastaneye gitmek istemeyerek "Uyuyakalmışım. Bir şey yok. Gaz da açık kalmış. Kolay kolay ölmem ben." dedi.



Yıldırım, olayı duyarak eve gelen eşi ile yürüyerek ekiplerin yanından uzaklaştı.

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