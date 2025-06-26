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İhbar üzerine düğmeye basıldı! Müstehcenlik operasyonunda 42 gözaltı

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#Müstehcenlik Operasyonu#Gözaltı#Siber Suçlarla Mücadele
İhbar üzerine düğmeye basıldı Müstehcenlik operasyonunda 42 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2025 18:23

Samsun merkezli 13 ilde düzenlenen eş zamanlı müstescenlik operasyonunda 42 kişi gözaltına alındı. Polisteki sorgulanması tamamlanan 12 kişi adliyeye sevk edildi.

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 Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 24 Haziran'da Samsun merkezli 13 ilde müstescenlik operasyonu düzenledi. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına gelen telegram grubu mail ihbarı üzerine polis çalışma başlattı.

İhbar üzerine düğmeye basıldı Müstehcenlik operasyonunda 42 gözaltı

42 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI

Müstescen içerikli görüntü satışı, satın alması ve depoladığı tespit edilen 48 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Samsun Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun merkezli 13 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 42 kişiyi gözaltına aldı. İfadesi alınan 19 kişi polis tarafından serbest bırakılırken, polisteki sorgulanması tamamlanan 12 kişi ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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İhbar üzerine düğmeye basıldı Müstehcenlik operasyonunda 42 gözaltı

Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 10 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 kişinin ise polisteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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#Müstehcenlik Operasyonu#Gözaltı#Siber Suçlarla Mücadele

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