İhanetin merkezi... Akıncı

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KARAR merkezi, uygulama noktası olan Akıncı Üssü, tümüyle darbecilerin kontrolündeydi. F-16’ların millete attığı bombaların talimatları 143’üncü filodan verildi. Darbeciler tarafından derdest edilen general ve komutanlar da helikopterlerle Akıncı’ya götürüldü, burada rehin tutuldu. FETÖ’nün üst düzey sivil yöneticileri, darbe girişiminin üniformalı hainlerinin de buluştuğu noktaydı. FETÖ’nün sivil darbecileri TSK sorumlusu Adil Öksüz, Hava Kuvvetleri Sorumlusu Kemal Batmaz, Kurmay Subaylar Sorumlusu Hakan Çiçek, Jandarma Sorumlusu Nurettin Oruç ile o gece iletişim ağının başında bulunan Harun Biniş, darbe gecesi Akıncı Üssü’ndeydi. Darbecilerin İstanbul Moda’daki bir düğüne yaptıkları baskının ardından alıkoydukları Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal’ı götürdükleri adres de Akıncı Üssü oldu.143’üncü Filo’dan kalkan darbecilerin emrindeki F-16’lardan yapılan 6 saldırıda 13 bomba atıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Emniyet Havacılık, Özel Harekât, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, TÜRKSAT ve Beştepe buradan kalkan savaş uçakları tarafından vuruldu.

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TARLADA YAKALANDILAR

Akıncı Üssü’nün bulunduğu Kahramankazan’da binlerce vatandaş darbecilere karşı koymak için sokağa indi. Üs kapısına dayanan vatandaşlar, F-16’lar uçamasın diye kendi tarlalarını yaktı, üs nizamiyesinde özel eğitimli darbecilere direndi. Akıncı Üssü’nün kapısına dayanan vatandaşlara buradan darbeciler tarafından ateş açıldı, 9 kişi şehit düştü. FETÖ mahrem imamları ile hain askerler, darbenin başarısız olmasıyla sabah saatlerinde kaçmaya başladı. Yapılan operasyonlarda çoğu darbeci kaçtıkları tarlalarda yakalandı. Akıncı Üssü, darbecilerden teslim alınırken, derdest edilerek tüm gece burada rehin tutulan general ve komutanlar da kurtarıldı.

Ankara’ya 35 km uzaklıktaki Akıncı Üssü, darbecilerin komuta merkeziydi.

DARBECİ KOMUTAN ‘İMAM’IN EMRİNDE

Akıncı 4’üncü Ana Jet Üssü’nün komutanı Hakan Evrim’in, FETÖ’cü mahrem imam Kemal Batmaz’ı selamlama anları o gece kameralara yansıdı. Darbeci askerler, gece boyunca emirleri FETÖ’cü mahrem imamlardan aldı.

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