İhaneti hafızaya kazıdık... Müzeye 3 milyon ziyaret

Haberin Devamı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) hain darbe girişiminin 10. yıldönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu yakası girişindeki 15 Temmuz Şehitler Makamı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi’ne, dün sabahın erken saatlerinden itibaren 7’den 77’ye her yaş grubundan vatandaşlar gelmeye başladı. Ellerindeki Türk bayraklarıyla alana giren ziyaretçiler, şehitler için dua ederken, darbe girişimini engellemek için mücadele eden vatandaşlardan kalan eşyaların sergilendiği müzeyi de gezdi. O anlara tanıklık eden vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.

253 ŞEHİDE 253 SELVİ

7 yıldır FETÖ’nün hain darbe girişiminin yanı sıra Türkiye ve dünyadaki darbelerin izlerini taşıyan müze, yaklaşık 3 milyon ziyaretçiyi ağırladı. FETÖ’nün darbe girişiminin üçüncü yılı olan 2019’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açılan müze, iki kattan oluşuyor.

Haberin Devamı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Gözden Kaçmasın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri: 81 ilde milyonlar meydanlara koştu Haberi görüntüle

Darbeye ilişkin birçok görsel ve işitsel çalışmanın yer aldığı mekânda, şehit ve gazilere ait çok sayıda özel eşyayla birlikte dünyadaki sömürgecilik ve Türkiye’deki darbelere ilişkin olayları aktaran özel bölümler de bulunuyor. Müzenin müdürü Tuba Danış Ketancı, alanda 253 şehidi temsilen 253 selvi ağacının yer aldığını söyledi ve şu bilgileri verdi: “7’den 77’ye yıl boyunca farklı yaş gruplarını ağırlıyoruz, sunumlar hazırlıyoruz ve çeşitli hediyeler veriyoruz. Hafıza 15 Temmuz kapılarını açalı 7 yıl oldu. Bugüne kadar yaklaşık 3 milyon kişiyi ağırladık ve her gün ağırlamaya devam ediyoruz. Personelimizle birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak ziyaretçilerimize güzel bir deneyim sunuyoruz. Olumlu dönüşler alıyoruz ve herkesi burayı ziyaret etmeye bekliyoruz.”

ŞEHİTLER ANILDI

Yurdun dört bir yanındaki şehitliklerde anma törenleri düzenlendi. İstanbul Edirnekapı 15 Temmuz Şehitliği’nde düzenlenen programa, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, milletvekilleri, belediye başkanları, rektörler, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.