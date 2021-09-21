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İhanet bahanesi tutmadı

#İhanet#Boşanma Davası#Cinayet
İhanet bahanesi tutmadı

Boşanmak isteyen eşi Mehtap Çoban’ı öldüren Dursun Çoban, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Dursun Çoban’ın indirim almak için söylediği “Eşim beni aldatıyordu” savunmasına inanmadı.

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Burcu PURTUL UÇAR-İstanbul’da yaşayan 40 yaşındaki Mehtap Çoban, şiddetli geçimsizlik yaşadığı 45 yaşındaki eşi Dursun Çoban’a boşanma davası açtı. Evden ayrılmayan Dursun Çoban, 11 Nisan 2019 günü eşini 9 bıçak darbesiyle öldürdükten sonra polise teslim oldu. “Eşim beni aldatıyordu. Telefonda mesajları yakaladım” diyerek kendisini savundu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanan Dursun Çoban’a ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açtı.

İNDİRİM YAPILMADI

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki cinayet davası dün görülen duruşmayla karara bağlandı. Dursun Çoban son savunmasında pişman olduğunu, eşini kendisini aldattığı için öldürdüğünü ve tahrik indiriminden yararlanmak istediğini söyledi.

Mahkeme, Dursun Çoban’ın ihanet suçlamasına inanmayarak ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı ve cezada hiç indirim yapmadı.

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#İhanet#Boşanma Davası#Cinayet