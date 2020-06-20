İhaleyle eser alınacak

Sinema Genel Müdürlüğü’nce 16 Temmuz’da yapılacak ihaleyle, Ulusal Sinema Müzesi’nde teşhir için sinema tarihini anlatan 131 kalem ürün alınacak. İhale için teklifler elektronik ortamda alınacak.

ÖZELLİKLERİ ANLATILDI

İhale şartnamesinde aranılan ürünlerin özellikleri teker teker yer aldı. Sinema sanatında kullanılan lenslerden, kameralara kadar birçok ürünün yer aldığı şartnameye göre, ürünlerin bir bölümü 1800’lü yıllarda kullandı. Bunlar arasında “Camera Obscura” da yer aldı. İhaleyle 1890’ların İngiltere’sinde kullanılan “small toy theatre” de alınacak.

Ulusal Sinema Müzesi kurulması, 2020 yılı programında yer alan hedefler arasında bulunuyor. Buna göre sinema geleneğinin gelecek kuşaklara aktarılması için kurulacak müze için, Atlas Pasajı restorasyon ve tefrişat çalışmaları tamamlanacak.