İhaleye fesattan 7 yıl hapsi istendi

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İçişleri Bakanlığı müfettişleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve eski Beylikdüzü Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu ile dönemin 6 belediye yetkilisi hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na ihaleye fesat karıştırma suçundan ihbarda bulundu. İddiaya göre, Beylikdüzü Belediyesi’nin 2015 yılında açtığı personel ihalesini Elapro isimli firma kazandı. İhaleyi kazanamayan Bilir Turizm ve Danışmanlık firması, Elapro firmasının yeterliliğinin bulunmadığını iddia ederek sonuca itiraz etti ancak belediye yetkililerince itiraz reddedildi.

DANIŞTAY İTİRAZI KABUL ETMEDİ

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin ihbarı üzerine Ekrem İmamoğlu ve dönemin Beylikdüzü Belediyesi’nde görevli 6 kişi için soruşturma izni istedi. İçişleri Bakanlığı izni verdi ancak şüphelilerin avukatları bu izne itiraz ederek Danıştay’a başvurdu. Danıştay yaptığı inceleme sonunda soruşturma izni verilmesini yerinde buldu. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında savunma yapan Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, müvekkilinin söz konusu ihale sürecinin hiçbir aşamasına dahil olmadığını ve talimat veya yönlendirme yapmadığını belirtti. Polat, İmamoğlu’nun Belediye Başkanı olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre ‘Harcama Yetkilisi’ ve ‘İhale Yetkilisi’ olmadığı gibi üst yönetici olarak ihale iş ve işlemlerini onaylama yetkisinin olmadığını belirterek İmamoğlu’na cezai sorumluluk yüklenemeyeceğini söyledi.

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FİKİR VE EYLEM BİRLİĞİ

Başsavcılık ise soruşturma sonunda hazırladığı iddianamede, İmamoğlu ve 6 eski belediye yetkilisinin, ihaleyi teknik şartnamede açıkça belirtilen niteliklere sahip olmayan firma lehine sonuçlandırmış olduklarını ve bu eylemin suç teşkil ettiğini belirtti. İddianamede, katılım koşulu ile teknik şartnamede aranan kriterleri sağlamayan firmanın, diğer ihale isteklilerinden gizlenerek ve ihale isteklilerini hataya düşürmek suretiyle suçun maddi unsurunun gerçekleştiği ve sanıkların bunu fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek yaptığı satırlarına yer verildi. İddianamede, sanıkların, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı’nın 250 bin 86 lira fazladan para ödemesine ve neticede 250 bin 86 lira tutarında kamu zararına neden oldukları da savunuldu.

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Ekrem İmamoğlu ile dönemin belediye yetkilileri Cem Ülken, Fidan Gül, Hasan Çetin, Hilal Çuhadar, Mehmet Hepgül ve Türkan Demirel Dişisağlam hakkında, “ihaleye fesat karıştırma” suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istendi. Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederek dava açtı. Davanın ilk duruşmasının 15 Haziran 2023’te yapılmasına karar verildi.

‘DANIŞTAY’A RAĞMEN AÇILMIŞ BİR DAVA’

Ekrem İmamoğlu, Twitter’dan yaptığı açıklamada, 8 yıl evvel yapılmış bir ihale için yeni bir sürecin başlatıldığını söylerek, “Oysa bu dosya yıllar önce müfettişlerce incelenmiş ve Danıştay’a gönderilmişti. Danıştay idari açıdan incelemesini tamamladı ve sorun görmedi” dedi. İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat ise Hürriyet’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu dava, Danıştay’ın Ekrem başkanın ihale süreçleriyle ilgili olarak dahli, talimatı, yönlendirmesi, yetkisi, imzası bulunmadığını tespit etmesine rağmen, savcılığın dosyayı bir bütün olarak göndermesi neticesinde açılan bir davadır.”