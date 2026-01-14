×
"İhaleye fesat karıştırma" soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2026 22:57

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki nakliye ihalelerinde usulsüzlük yaparak kamuyu zarara uğrattıkları iddiasıyla 12 Ocak'ta gözaltına alınan 6'sı asker 21 şüpheliden 5'inin tutuklandığı bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Askeri Suçları Soruşturma Bürosunca, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığına bağlı Ulaştırma Yönetim Şube Müdürlüğünde görevli bazı personelin, hizmet alımı yapılan firma sahipleriyle anlaşarak menfaat temin ettikleri belirlendi.

Kamu zararına neden olacak şekilde 2019-2024 yılları arasında gerçekleştirilen 18 ihaleye konu hak ediş belgelerinde, araç sayıları ve kilometre miktarlarının kasıtlı olarak fazla gösterildiği, bu yolla firmalara fazla ödeme yapıldığı tespit edildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerinin incelemesi sonucunda, oluşan kamu zararının 23 milyon 578 bin 505 lira olduğu kaydedildi.

Bu kapsamda başsavcılığın talimatıyla, 12 Ocak 2026 tarihinde kontrol teşkilatında görev yapan 6 askeri personel ile firma sahibi ve yetkilisi, firma adına imza atan 15 şüpheli, "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "rüşvet" suçlarından gözaltına alındı.

Gözaltı işlemleri sonrası Sulh Ceza Hakimliğince 16 şüpheli hakkında adli kontrol kararı, 5 şüpheli hakkında ise "edimin ifasına fesat karıştırma", "rüşvet almak ve vermek" suçlarından tutuklama kararı verildi.

Soruşturmanın Başsavcılık tarafından titizlikle ve tüm yönleriyle yürütüldüğü bildirildi.

