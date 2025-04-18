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İhale yolsuzluğu soruşturması | Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 11 kişi adliyeye sevk edildi

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#Beşiktaş#Beşiktaş Belediyesi#İstanbul
İhale yolsuzluğu soruşturması | Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 11 kişi adliyeye sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2025 09:49

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, suç örgütünün Beşiktaş Belediyesinden aldığı ve fesat karıştırıldığı tespit edilen ihalelerle ilgili Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 12 belediye çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi; 11 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, örgüt liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen ihale yolsuzluğu soruşturması kapsamında, suç örgütünün Beşiktaş Belediyesi'nden aldığı ve fesat karıştırıldığı tespit edilen ihalelerin hazırlık sürecinde yer alan, aralarında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın da bulunduğu 12 belediye görevlisinin ikametlerinde arama ve el koyma işlemleri yapılmasına ve şüphelilerin gözaltına alınmasına karar verildi.

İhale yolsuzluğu soruşturması | Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 11 kişi adliyeye sevk edildi

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Beşiktaş Belediye Başkan yardımcısı Ali Rıza Yılmaz ve Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ’ın da aralarında bulunduğu, Beşiktaş, Beyoğlu ve Sancaktepe belediyelerinde görevli 11 kişi gözaltına alındı. Akçadağ, Bayrampaşa Devlet Hastanesine sağlık kontrolüne götürüldü. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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#Beşiktaş#Beşiktaş Belediyesi#İstanbul

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