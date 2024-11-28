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İhale sonuçlandı, ortalık savaş alanına döndü! Kaybedince anahtarı vermediler: Taş ve sopalı kavga

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#İhale#Kavga#Ağrı
İhale sonuçlandı, ortalık savaş alanına döndü Kaybedince anahtarı vermediler: Taş ve sopalı kavga
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2024 10:42

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde minibüs servisi ihalesi nedeniyle çıkan taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı. Polis havaya ateş açarak durdurabildi.

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Olay, Doğubayazıt ilçesi Rıfkı Başkaya Caddesi'ndeki minibüs durağında meydana geldi. Doğubayazıt Belediyesi tarafından açılan minibüs ihalesini kaybeden grup, ihaleyi kazanan gruba durağın anahtarını teslim etmek istemeyince tartışma çıktı.

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İhale sonuçlandı, ortalık savaş alanına döndü Kaybedince anahtarı vermediler: Taş ve sopalı kavga

Tartışma kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Taraflardan bazıları sığınmak izin iş yerlerine girdi. Ancak kavga buralarda da devam etti. Kavgada 6 kişi aldığı darbeler sonucu yaralandı.

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İhale sonuçlandı, ortalık savaş alanına döndü Kaybedince anahtarı vermediler: Taş ve sopalı kavga

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis havaya ateş açarak tarafları ayırdı. Yaralanan 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı, 12 kişi ise gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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İhale sonuçlandı, ortalık savaş alanına döndü Kaybedince anahtarı vermediler: Taş ve sopalı kavga

Yeni bir olay yaşanmaması için polis ekipleri, minibüsçülerin ana durağında önlem aldı. 

İhale sonuçlandı, ortalık savaş alanına döndü Kaybedince anahtarı vermediler: Taş ve sopalı kavga

 

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#İhale#Kavga#Ağrı

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