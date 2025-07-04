İHA’lardan ilk bombardıman

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Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 2001’den beri Konya’daki 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitim Tatbikatı düzenliyor. 23 Haziran’da başlayan ve bugün sona erecek olan Türkiye’nin ev sahipliğindeki tatbikata ABD, Azerbaycan, Katar, Macaristan, Suudi Arabistan, Ürdün ve NATO AWACS ile Türkiye Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı unsurları fiili; Bulgaristan, Brezilya, Malezya, Mali ve Nijerya ise gözlemci statüsünde katıldı. Eğitimde; Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı, F-16, KC-135R, E-7T HİK, ANKA-S, Akıncı İHA, F-4E/2020, CN-235 uçaklarıyla bulundu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı da 3 fırkateynle eşlik etti. ABD 12 adet F-16, Azerbaycan 2 adet SU-25, Katar 3 adet Eurofighter, Macaristan 3 adet JAS-39, Suudi Arabistan 6 adet F-15, Ürdün 3 adet F-16, NATO 1 adet E-3A Awacs uçağıyla tatbikatta yer aldı.

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JETLER ESKORTLUK YAPTI

Tatbikat kapsamında 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı dün basın mensuplarına açıldı. 3’üncü Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Mete Kuş, bu tatbikatta ilk kez insansız hava araçlarının doğrudan bombardıman görevinde kullanıldığını belirterek şunları söyledi: “Anadolu Kartalı eğitiminde ilk kez kırmızı ülke rolündeki kuvvetler tarafından atıldığı benzetilen çok sayıda seyir füzesi tehdidine karşı mavi kuvvetlerin, senaryo gereği önleme ve imha harekâtı icra edildi. Konvansiyonel harekât kapsamında icra edilen uluslararası bir eğitimle ilk defa sadece İHA’lar doğrudan bombardıman rolünde görev aldı. Daha da önemlisi insanlı savaş uçakları, bombardıman görevindeki Türk savunma sanayisinin geliştirdiği AKINCI, AKINCI-S ve ANKA3 İHA’larını koruma ve eskort görevlerini icra etti. Bu senaryo, insanlı ve insansız sistem entegrasyonunun en ileri örneklerinden biridir.”