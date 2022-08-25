İHA’lar şehirlerimizi kopyalıyor

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CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, 2023 yılında akıllı şehir uygulaması olan dijital şehir ikizi projesinde çok daha üst seviyelere çıkılan bir yıl olacağına dikkat çekerek, “Şehirlerimizin dijital ikizi çalışmaları İHA’lar marifetiyle devam etmektedir” dedi.

Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu 4’üncü toplantısının açılışında konuşan Oktay, şunları söyledi: “Göktürk-1 uydu görüntüsü verilerinin kamu kurumları ve yerel yönetimlerimiz ile paylaşılması çalışmaları tamamlanmıştır. Şehirlerimizin ve kaynaklarımızın ne şekilde değişime uğradığını anbean izleyebiliyoruz.

İHA’LARLA DİJİTAL İKİZ

Akıllı şehir uygulaması olan dijital ikiz ile şehir yönetimine ilişkin tahminler yapmak, ekosistemleri izlemek/modellemek ve alternatif hareket tarzlarını belirlemek son derece kolaylaşacak. Şehirlerimizin tamamının dijital ikiz çalışmaları, kamu bünyesinde bulunan İHA’lar marifetiyle devam etmektedir.”