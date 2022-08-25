Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İHA’lar şehirlerimizi kopyalıyor

Güncelleme Tarihi:

#İHA#Fuat Oktay#Türkiye
İHA’lar şehirlerimizi kopyalıyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2022 07:00

Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu’nda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Şehirlerimizin tamamının dijital ikiz çalışmaları, kamu bünyesinde bulunan İHA’lar marifetiyle devam etmektedir” dedi.

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, 2023 yılında akıllı şehir uygulaması olan dijital şehir ikizi projesinde çok daha üst seviyelere çıkılan bir yıl olacağına dikkat çekerek, “Şehirlerimizin dijital ikizi çalışmaları İHA’lar marifetiyle devam etmektedir” dedi.

Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu 4’üncü toplantısının açılışında konuşan Oktay, şunları söyledi: “Göktürk-1 uydu görüntüsü verilerinin kamu kurumları ve yerel yönetimlerimiz ile paylaşılması çalışmaları tamamlanmıştır. Şehirlerimizin ve kaynaklarımızın ne şekilde değişime uğradığını anbean izleyebiliyoruz.

İHA’LARLA DİJİTAL İKİZ

Akıllı şehir uygulaması olan dijital ikiz ile şehir yönetimine ilişkin tahminler yapmak, ekosistemleri izlemek/modellemek ve alternatif hareket tarzlarını belirlemek son derece kolaylaşacak. Şehirlerimizin tamamının dijital ikiz çalışmaları, kamu bünyesinde bulunan İHA’lar marifetiyle devam etmektedir.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#İHA#Fuat Oktay#Türkiye

BAKMADAN GEÇME!

Bir DNA testiyle bütün hayatı değişti... Bu sonucun ne anlama geldiğini çok iyi biliyorsun

Bir DNA testiyle bütün hayatı değişti... 'Bu sonucun ne anlama geldiğini çok iyi biliyorsun'

#Kara Rubinstein Deyerin
Defalarca saç ve plaka değiştirdi Dünyanın konuştuğu kadın Natalya Vovk kimdir

Defalarca saç ve plaka değiştirdi! Dünyanın konuştuğu kadın Natalya Vovk kimdir?

#Natalya Vovk
Rus havayollarına AB kapısı kapanmıştı… Bakın zengin Ruslar Avrupa tatiline nasıl çıkıyor

Rus havayollarına AB kapısı kapanmıştı… Bakın zengin Ruslar Avrupa tatiline nasıl çıkıyor!

#Rus Turist

BAKMADAN GEÇME!

Bir DNA testiyle bütün hayatı değişti... Bu sonucun ne anlama geldiğini çok iyi biliyorsun

Bir DNA testiyle bütün hayatı değişti... 'Bu sonucun ne anlama geldiğini çok iyi biliyorsun'

#Kara Rubinstein Deyerin
Defalarca saç ve plaka değiştirdi Dünyanın konuştuğu kadın Natalya Vovk kimdir

Defalarca saç ve plaka değiştirdi! Dünyanın konuştuğu kadın Natalya Vovk kimdir?

#Natalya Vovk
Rus havayollarına AB kapısı kapanmıştı… Bakın zengin Ruslar Avrupa tatiline nasıl çıkıyor

Rus havayollarına AB kapısı kapanmıştı… Bakın zengin Ruslar Avrupa tatiline nasıl çıkıyor!

#Rus Turist