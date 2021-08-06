‘İHA’lar 103 yangını ilk anda tespit etti’

Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Orman Genel Müdürlüğü’nün kullandığı Bayraktar TB2 İHA’larımız 1 Haziran’dan 4 Ağustos’a kadar 1413 saat uçuş yaptı ve tam 103 yangını ilk anda tespit etti. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait TB2 İHA’larımız ise 29 Temmuz’dan 4 Ağustos’a kadar 422 saat uçtu. İHA’larımız içimizi yakan orman yangınlarıyla mücadelede kritik görevlerine devam edecek. Bu mücadelede alın teri döken tüm kahramanlarımıza şükranlarımızla.”

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