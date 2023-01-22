İHA ve SİHA hazımsızlığı ilk değil son örnektir

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlediği, ‘Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni’ndeki konuşmasında özetle şunları söyledi: “3-5 sene sonrasını bile görmekten aciz bir ülkeyi hamdolsun 20-30 yıllık planlar yapan, 50 yıllık vizyonlar ortaya koyan bir kapasiteye ulaştırdık. Bugün dünya, enerji ve gıda başta olmak üzere krizleri konuşurken, biz ihracatta 254 milyar dolara ulaşmamızı, artan iş gücüne rağmen 32 milyon sınırına yaklaşan istihdam oranlarını, geçen yılın ilk üç çeyreğinde elde ettiğimiz yüzde 6.2’lik büyümeyi, turizmde 51 milyonu aşan turist sayımız ile 46 milyar doları bulan turizm gelirimizi, savunmadan enerjiye, her alanda yakalanan tarihi başarıyı konuşuyoruz. Türkiye’nin son 20 yılda en büyük başarıyı elde ettiği savunma sanayi alanında kopartılan fırtınayı eminim sizler de takip ediyorsunuz. Daha sandıktan bile çıkmadan ülkemizin gurur kaynağı olan projelerini dillerine dolamaya başladılar. Hiçbir hakikat payı olmayan ithamlarla milyarlarca dolar ihracat yapan firmalarımızı itibarsızlaştırmaya kalktılar. Attıkları yalanın altında ezilince de mertçe çıkıp özür dilemek yerine, masanın diğer ortakları gibi başkalarını suçlama yoluna gittiler. İHA ve SİHA konusu aslında, 6’lı Masa’nın ülkemizin stratejik yatırımlarına yönelik hazımsızlığının ilk değil, en son örneğidir.

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CİDDİ BİR SES YÜKSELMEDİ

Yatırım ve eser düşmanlığında ilk sırada masanın büyük ortağı vardır. Milletle gönül bağını tamamen kopartmış olan bu ortak, şimdiye kadar havalimanlarımız, şehir hastanelerimiz, enerji tesislerimiz, köprülerimiz, teknoloji şirketlerimiz dahil pek çok yatırımımızı doğrudan hedef aldı. İş dünyamızın çatı kuruluşlarından sanayi ve ticaret odalarımızın önemli bir kısmından maalesef bu tehditler karşısında ciddi bir ses yükselmedi. Bize gelince sürekli güvenden, şeffaflıktan, demokrasiden dem vuranlar, bu ülkenin şirketlerinin düşmanlaştırılmasına tek bir laf dahi etmedi.

BUNLARIN TEK DERDİ VAR

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Bunların tek derdi, ‘gel’ deyince koşa koşa gelen, ‘git’ deyince, tıpış tıpış giden, iradesi ve özgür karar alma kabiliyeti olmayan güdük bir şahsiyeti millete cumhurbaşkanı adayı olarak kabul ettirmektir.”