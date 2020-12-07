İHA merkezini gözetleyen Ruslar serbest bırakıldı

İnsansız Hava Aracı AR-GE merkezinin bulunduğu bölgede izinsiz görüntü çeken iki Rus gazeteci ve bir Türk şüpheli savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili İletişim Başkanlığı açıklamalarda bulundu:

Perşembe günü askeri bir tesisi izinsiz olarak görüntülemek isterken gözaltına alınan iki Rus vatandaşı bugün serbest bırakılmıştır. Rus muhataplarımızın son günlerde gösterdikleri işbirliğini takdirle karşılıyor; ülkemize gelecek yabancı basın mensuplarının resmi vize ve akreditasyon kuralları ile kanunlarımıza uymalarının önemini yeniden hatırlatıyoruz.