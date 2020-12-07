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DHA
Haber Giriş: 07.12.2020 - 18:43 | Son Güncelleme:

İHA merkezini gözetleyen Ruslar serbest bırakıldı

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İHA merkezini gözetleyen Ruslar serbest bırakıldı
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İstanbul’da İHA üretim tesisi yakınında yakalanan iki Rus gazeteci için İletişim Başkanlığı'ndan serbest bırakıldığına dair açıklama geldi.

İnsansız Hava Aracı AR-GE merkezinin bulunduğu bölgede izinsiz görüntü çeken iki Rus gazeteci ve bir Türk şüpheli savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 

Konuyla ilgili İletişim Başkanlığı açıklamalarda bulundu:

Perşembe günü askeri bir tesisi izinsiz olarak görüntülemek isterken gözaltına alınan iki Rus vatandaşı bugün serbest bırakılmıştır. Rus muhataplarımızın son günlerde gösterdikleri işbirliğini takdirle karşılıyor; ülkemize gelecek yabancı basın mensuplarının resmi vize ve akreditasyon kuralları ile kanunlarımıza uymalarının önemini yeniden hatırlatıyoruz.

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