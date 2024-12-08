İğrenç tuzakla şantaj: 11 şüpheli gözaltına alındı, 2'si tutuklandı

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Van İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya platformları ve arkadaşlık siteleri üzerinden ulaşılan mağdur erkek şahıslar ile küçük yaşta kız çocuklarına görüntülü konuşma gerçekleştirdikleri, görüşmenin ilerleyen safhalarından mağdur şahıslara ait müstehcen içerikli görüntüleri kayıt altına aldıkları, mağdur şahısların aile fertlerine ait kişisel bilgileri hukuka aykırı bir şekilde elde etmek suretiyle onlara şantaj yaptıkları tespit edildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda Van ve İzmir’de 5 Aralık günü operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalardaysa 10 cep telefonu, 10 sim kartı ve 1 dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Adliye'ye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla, 4'ü ise savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

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Konuya ilişkin Van İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı olarak vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru için ‘Siber Vatan’da da suç ve suçlulukla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir. Vatandaşlarımızın, özellikle sosyal medya üzerinden güvenilir olmayan hesaplara itibar etmemeleri ve şüpheli durumlarda kolluk kuvvetlerine başvurmaları önemle rica olunur" denildi.