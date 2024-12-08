×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İğrenç tuzakla şantaj: 11 şüpheli gözaltına alındı, 2'si tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Van#Şantaj#Operasyon
İğrenç tuzakla şantaj: 11 şüpheli gözaltına alındı, 2si tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2024 16:33

Van ve İzmir’de internet üzerinden iletişime geçtikleri erkekler ve küçük yaştaki kız çocuklarının müstehcen görüntülerini kaydedip, aile fertlerine ait kişisel bilgileri hukuka aykırı bir şekilde elde ederek onlara şantaj yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Haberin Devamı

Van İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya platformları ve arkadaşlık siteleri üzerinden ulaşılan mağdur erkek şahıslar ile küçük yaşta kız çocuklarına görüntülü konuşma gerçekleştirdikleri, görüşmenin ilerleyen safhalarından mağdur şahıslara ait müstehcen içerikli görüntüleri kayıt altına aldıkları, mağdur şahısların aile fertlerine ait kişisel bilgileri hukuka aykırı bir şekilde elde etmek suretiyle onlara şantaj yaptıkları tespit edildi.

İğrenç tuzakla şantaj: 11 şüpheli gözaltına alındı, 2si tutuklandı

Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda Van ve İzmir’de 5 Aralık günü operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalardaysa 10 cep telefonu, 10 sim kartı ve 1 dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Adliye'ye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla, 4'ü ise savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

İğrenç tuzakla şantaj: 11 şüpheli gözaltına alındı, 2si tutuklandı

Konuya ilişkin Van İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı olarak vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru için ‘Siber Vatan’da da suç ve suçlulukla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir. Vatandaşlarımızın, özellikle sosyal medya üzerinden güvenilir olmayan hesaplara itibar etmemeleri ve şüpheli durumlarda kolluk kuvvetlerine başvurmaları önemle rica olunur" denildi.

İğrenç tuzakla şantaj: 11 şüpheli gözaltına alındı, 2si tutuklandı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Van#Şantaj#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!