İğrenç tuzak! Kahvaltı yalanıyla 2 çocuğa taciz

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Dikkat Yarın son gün... Yüzde 90ı silinecekDikkat! Yarın son gün... Yüzde 90'ı silinecek#Sosyal Güvenlik Prim Borçları
Geceye damga vuran yorum İmkansızdı, hiç hata yapmadı...Geceye damga vuran yorum! "İmkansızdı, hiç hata yapmadı..."#Beşiktaş
Ajax-Beşiktaş maçında tarihe geçen detay Sergen Yalçının tercihi...Ajax-Beşiktaş maçında tarihe geçen detay! Sergen Yalçın'ın tercihi...#Şampiyonlar Ligi
Kılıçdaroğlu, son anda vazgeçer miKılıçdaroğlu, son anda vazgeçer mi?#Kemal Kılıçdaroğlu
Son hali şaşırttı Hayatları bitiren adam...Son hali şaşırttı! Hayatları bitiren adam...#Oktar Babuna
Koronanın en korkunç versiyonu... Oxford Üniversitesi son noktayı koyduKorona'nın en korkunç versiyonu... Oxford Üniversitesi son noktayı koydu!#Koronavirüs
Ajanslar acil koduyla duyurdu Ve düğmeye bastıAjanslar 'acil' koduyla duyurdu! Ve düğmeye bastı!#Kuzey Kore
Saldırıya uğrayan hekim maalesef.... Artık hasta bakamamSaldırıya uğrayan hekim maalesef.... 'Artık hasta bakamam'#Doktora Saldırı
Rezervlerimiz 120 milyar doların üzerine çıktı'Rezervlerimiz 120 milyar doların üzerine çıktı'#TCMB
“Adı Aylin”le aralıkta sahnede“Adı Aylin”le aralıkta sahnede!#Tuba Ünsal
Dünyanın gözü burada Hisseler sert yükseldiDünyanın gözü burada! Hisseler sert yükseldi#Evergrande
Fransız hakemden skandal karar Beşiktaş golü buldu ama...Fransız hakemden skandal karar! Beşiktaş golü buldu ama...#Beşiktaş
Astroloji yalan dava gerçek Eşinden 30 milyonluk karşı hamle...Astroloji yalan dava gerçek! Eşinden 30 milyonluk karşı hamle...#Özer Hurmacı
Yıldızlar bir arada... Ödül gecesiYıldızlar bir arada... Ödül gecesi!#Altın Objektif Ödülleri
İğrenç tuzak Kahvaltı yapacağız bahanesiyle...İğrenç tuzak! 'Kahvaltı yapacağız' bahanesiyle... #Taciz
HABERLERGündem Haberleri

İğrenç tuzak! Kahvaltı yalanıyla 2 çocuğa taciz

#Taciz#Ankara#Sincan
İğrenç tuzak Kahvaltı yalanıyla 2 çocuğa taciz

Ankara'nın Sincan ilçesinde Mustafa S. (27), 12 ve 13 yaşlarındaki 2 kız çocuğunu darbedip, cinsel tacizde bulunduğu, kız arkadaşı Dilek A. (18) da yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Mağdur kızların yakınları, adliyeye sevk edilen şüphelilerin olduğu polis aracını yumruklayarak, tepki gösterdi.

Haberin Devamı

Mustafa TURAPOĞLU- Burak TEKİN/ ANKARA, (DHA)-Dilek A., cumartesi günü, aynı apartmanda ailesiyle oturan N.U. (13) ile binada oturan babaannesinin yanına gelen M.T. (12) adlı kızları 'Kahvaltı yapacağız' diyerek, erkek arkadaşı Mustafa S.'nin yanına götürdü. Mustafa S. ile Dilek A., 2 kızı daha sonra taksiyle kiraladıkları eve götürdü. Mustafa S.'nin, evde zorla alkol içirip, darbettiği 2 kıza cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. Binada görevli kapıcının sesler üzerine zile basmasının ardından Mustafa S., 2 kızı bıraktı. M.T.'nin durumu anlattığı annesi F.T.'nin şikayeti üzerine Mustafa S. ile kız arkadaşı Dilek A., polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye önünde bekleyen kızların yakınları, şüphelilerin bulunduğu polis aracının peşinden koşup, aracı yumruklayarak Mustafa S. ve Dilek A.'ya tepki gösterdi.

'ALKOL İÇİRİP, TACİZ EDİYORLAR'

Haberin Devamı

Anne F.T., Dilek A.'nın N.U. ile kızı M.T.'yi kahvaltıya götürme bahanesiyle kandırdığını öne sürerek, "Önce alışveriş merkezine götürüyor. Daha sonra çıkıp erkek arkadaşının yanına götürüyor. Kızlara 'Kahvaltı yapacağız' diyerek taksiye bindiriyorlar ve eve götürüyorlar. Ellerinden telefonları alıp zorla alkol aldırıyorlar, darbediyorlar. Çocuğumun boynu mosmor. İçirebildikleri kadar alkol içirip, taciz ediyorlar. Tecavüz etmeye yelteniyorlar; ama o sırada kapıcı geliyor, içeri giriyor ve bunları dışarı çıkarıyor. Kızım beni aradı, 'Anne gel, beni al' diye. Gittiğimde önce anlatmadılar, çocukları konuşmamaları için sıkıştırmışlar. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Çocuğumun yüzünde darp izi var. Bir çocuğumuzun başına silah dayıyorlar, diğerini camdan atmaya kalkıyorlar. Kızlarımızın psikolojisi bozuk. Benim çocuğum camdan dahi bakamıyor şu anda. 'Anne gelirler mi, bizi götürürler mi' diye balkona çıkamıyor. Benim çocuğum nasıl okula gidecek?" diye konuştu.

İğrenç tuzak Kahvaltı yalanıyla 2 çocuğa taciz

'10 DAKİKA BOYUNCA BENİ DÖVDÜ'

Öte yandan M.T.'nin emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Küçük kız, Dilek A. ile Mustafa S.'nin kendilerini kahvaltı bahanesiyle eve götürdüklerini belirterek, "Asansörün girişinde Mustafa, 'Telefonlarınızı verin' dedi. Dilek ve bizlerin telefonlarını aldı ve kapattı. Mustafa, N.U. ile bana 'Alkol içeceksiniz, içmezseniz sizi öldürürüm' dedi. Alkol almak istemediğimiz için bize şişeyle vurdu. Bunun üzerine biz alkol aldık. Dilek'i alkol almaya zorlamadı. Kafama vurdu, saçımı çekti, tokat attı, boğazımı sıktı. Fazla dayanamadım. Beni tuvalete götürdü, yüzümü yıkadı. 10 dakika kadar beni bu şekilde dövdü sonra taciz etti sonra kapıcı geldi. Mustafa asansörde telefonlarımızı geri verdi. Dilek 'Bunları kimseye anlatmayın' dedi. Şikayetçiyim" dedi.

İlgili Haberler:

Dikkat! Yarın son gün... Yüzde 90'ı silinecekGeceye damga vuran yorum! "İmkansızdı, hiç hata yapmadı..."Kılıçdaroğlu, son anda vazgeçer mi?
Haberle ilgili daha fazlası:
#Taciz#Ankara#Sincan