İğrenç tuzak

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DHA-Tanınan ve yaygın olarak kullanılan sitelerde iç çamaşırı modelliği ilanı verenler, genellikle 18-28 yaş arasındaki kadınlardan iç çamaşırlı fotoğraflarını WhatsApp üzerinden göndermelerini talep ediyorlar. İlan veren kişi, telefonla irtibata geçenlere kendi tabirleri ile 2 farklı iş modeli daha sunuyor. Birincisi, Türkiye’de erişime kapalı, Avrupa, Balkan ve Arap ülkelerinde izlenebilen bir erotik sitede yayınlanmak üzere 4 saat sürecek çıplak fotoğraf çekimi, ikincisi ise 20 dakikalık mastürbasyon videosu. 1 gün sürecek çekimler için ayrı ayrı 5’er bin dolar teklif ediliyor.

Ana çekimler öncesinde kriterlerine uyup uyulmadığının kontrolü için ise telefon kamerasıyla deneme çekimi yapılmasını isteyen sözde firma yetkilisi, Demirören Haber Ajansı muhabirinin ‘Bu işlemler yasal mı?’ sorusu üzerine, “Türkiye’de bunlar yasak biliyorsunuz” dedi. Firma yetkilisi, konuşmanın devamında, karşısında üniversite öğrencisi olduğunu düşünerek, “Eğer ki, fiziğiniz uygunsa bu sebepten dolayı sizi kaybetmek istemem açıkçası. Ben bir cahillik yapacak olup da sizin fotoğraflarınızı sosyal medyada paylaşacak olsam ve siz de buna denk gelseniz, dolayısıyla bana bir dava açma hakkına sahipsiniz. İllaki bir doyum noktasına geleceksin, tabii paranın yüzü sıcaktır ama bir yerden sonra ‘Ben hayatımı kurdum artık bir daha çalışmak istemiyorum’ dersin olur biter” diyerek ikna etmeye çalıştı.

5 YILA KADAR HAPİS CEZASI VAR

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Sözde firmalar her ne kadar rıza alarak bu tür işlemleri gerçekleştiriyor olsalar dahi bunun yasal olmadığını söyleyen avukat Sinan Keskin “Borçlar Kanunu’nun 36. maddesi kapsamında irade sakatlığı söz konusudur. Ayrıca, ahlaka mugayir bir organizasyon kapsamında, kişinin onay vermesi dahi bunu geçerli hale getirmez. Aynı zamanda bu şahısların yapmış olduğu fiiller Türk Ceza Kanunu’nun 134. madde ikinci fıkrası kapsamında değerlendirilmekte olup, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasını öngörmektedir. Maalesef bu ilanları birçok sitede olduğu gibi aynı zamanda kurumsal sitelerde de görmekteyiz. Bu sitelerin denetlenmeleri gerekmektedir” dedi.