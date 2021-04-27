İğrenç tuzak

İstanbul’da cinsel saldırı olaylarına dikkat çekmek amacıyla sokak performansları sergileyen tiyatro oyuncusu A.Ç. (24), pandemiden dolayı atölyesini açamadığı için iş aramaya başladı. Sosyal medyadaki bir gruba iş aradığını yazan A.Ç. ile irtibata geçen ve kendisini emlakçı olarak tanıtan Erhan Turgut, “Ofisimde telefonlara bakacak birine ihtiyacım var” dedi. A.Ç. de Erhan Turgut ile görüşmek üzere 12 Nisan günü Sancaktepe’ye gitti. İkili, kaymakamlık binası önünde buluşup, Erhan Turgut’un işyerine gitti. Yine iddiasına göre A.Ç, kendisini öldürmekle tehdit eden Erhan Turgut tarafından tecavüze uğradı. Fırsatını bulur bulmaz kaçıp bir kafeye sığınan A.Ç., yardım istedi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, çok sayıda suçtan kaydı olduğu belirlenen Erhan Turgut’u gözaltına aldı. Şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

‘KAÇIP KAFEYE SIĞINDIM’

Üniversitede eğitimini aldığı tiyatroya 7 yaşında başlayan A.Ç. yaşadıklarını şöyle anlattı: “Bana kutulama ve paketleme gibi iş ilanları geldi. Daha sonra ‘Bir emlak ofisinde sekreterlik yapabilir misin?’ diye mesaj aldım. Yol, yemek giderleri karşılanacak, SGK primi yatırılacak denildi. Sancaktepe’ye giderek yüz yüze görüşmeye karar verdim. 12 Nisan’da görüşmeye gittim. Ancak tecavüze uğradım, alıkonulmak istendim. Son anda kapının kilitli olmadığını fark ettim. Kaçıp aynı sokakta bulunan kafeye koşarak girdim. Biraz sakinleşince polise haber verdim. Darp için muayeneye götürüldüm. Oradan Emniyet’e gittik. Delil niteliği taşıyacak bir eşyamı verdim. Daha sonra avukat arkadaşım, öldürmeye teşebbüsü ispatlayabilmek için Adli Tıp Kurumu’na gidip, iç kastaki ezikleri tespit ettirmem gerektiğini söyledi. Boğuşma ve arbededen dolayı omzum, kollarım, bacaklarım, boğazım dokunduğunuz zaman sızlıyordu. Ertesi gün, adli tıpta bütün muayenelerimi yaptırdım. Vücudumun 10 yerinde kas ezilmeleri tespit edildi. Dişimden tırnaklarıma kadar örnek aldırdım. Psikiyatriste başvurdum.”



'İLK OLMADIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM'



Polisin, Erhan Turgut ile buluştukları anlara ait güvenlik kamera görüntülerini bulduğunu söyleyen A.Ç., Erhan Turgut’un hırsızlık, kasten yaralama, alıkoyma, hakaret, tehdit, yağma, nitelikli yağma, askeri hukuka muhalefet gibi suçlardan kaydı olduğunu ifade etti. A.Ç., “Ben o yerin emlak bürosu yerine sahte bir yer olduğunu bildiğimden bu yana orada başka neler olduğunu düşünüyorum. İlk olmadığımı düşünüyorum açıkçası. Kadınlar mutlaka haklarını talep etsinler, adli mercilere başvursunlar. Çünkü bunlar, delillerin yok olmaması şahsın hemen tutuklanması adına çok önemli. Tutuklanmayan insanların o insanlara sonradan gidip, şiddet uyguladığını, öldürdüğünü görüyoruz” dedi.

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